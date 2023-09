VIDEO - Nouveau record du tour de piste au pôle mécanique d'Alès pour le pilote de moto Johann Zarco

1 minute 12 seconde et 293 centièmes, c'est le nouveau record du tour de piste au pôle mécanique d'Alès (Gard), établi ce matin par Johann Zarco

On ne l'arrête plus ! 1 minute 12 secondes et 293 centièmes, c'est très précisément le nouveau record du tour de piste au pôle mécanique d'Alès (Gard), établi ce matin par Johann Zarco. Il y a tout juste une semaine, le pilote était déjà venu battre ici le précédent record, détenu jusqu'alors par Alan Techer.

ⓘ Publicité

Le vauclusien est double champion du monde de Moto2 en 2015 et 2016.