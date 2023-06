VIDEO - Nouvelle campagne pour la ceinture de sécurité : "On constate une certaine forme de relâchement"

Cela fait 50 ans que la ceinture de sécurité est obligatoire en voiture. Si elle a sauvé de nombreuses vies, elle semble aussi de moins en moins respectée. "Face à une certaine forme de relâchement", la Sécurité routière diffuse à partir de ce dimanche une nouvelle campagne en vidéo.

Colorée et rythmée, au son du Staying Alive des Bee Gees, l'opération met en avant le slogan : "Attachons nous à rester vivant" et dresse un parallèle entre la chorégraphie de John Travolta dans La Fièvre du samedi soir et le geste de boucler sa ceinture de sécurité.

Avec la ceinture, attachons-nous à rester vivants - Version longue

"L'immense majorité des personnes a le réflexe de mettre la ceinture, mais on constate une certaine forme de relâchement, une détérioration de la pratique", reconnait Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la Sécurité routière. Un relâchement qui s'explique, par une "politique nationale pas très vigoureuse" selon Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière, interrogé sur franceinfo .

Chaleur, embouteillage, petits trajets : comment comprendre ce relâchement ? Pierre Lagache met plutôt en cause "une série de reculades" des pouvoirs publics : la prochaine fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse , la valse-hésitation sur le contrôle technique des deux-roues motorisés, le report des radars urbains. "Quand on a un relâchement de la politique de sécurité routière, on a un relâchement des comportements" affirme-t-il.

Près d'un quart des tués sur les routes n'avaient pas la ceinture

Les chiffres sont clairs : en 2022, 24% des tués sur la route, soit 351 personnes, ne portaient pas de ceinture de sécurité. Ils étaient 21% l'année précédente, selon les statistiques officielles. Et les enfants sont en première ligne : un enfant sur quatre, tués dans un accident de la circulation, n'était pas attaché en 2021 et 2022.

"L'airbag ne règle rien. La ceinture de sécurité et l'airbag sont complémentaires", appuie encore La Ligue contre la violence routière. A ce titre, le crash test présenté il y a quelques jours par la Sécurité routière est édifiant. Quatre mannequins sont installés dans le véhicule. A l'avant, le conducteur est attaché, mais pas le passager avant. La voiture percute le mur à 50 km/h. La tête du passager avant frappe le tableau de bord avant le déclenchement de l'airbag.

Cinquante ans de ceinture de sécurité

Rendue obligatoire le 1er juillet 1973, la ceinture de sécurité s'est imposée progressivement dans nos véhicules. Il y a 50 ans, l'obligation est encore limitée aux places avant et hors agglomération. Alors que 1972 avait été une année catastrophique sur les routes de France avec une mortalité record de 18 034 tués , en un an, le nombre de morts chute de 3 500 personnes.

Le port de la ceinture se généralise progressivement : en 1975, elle est obligatoire de nuit en agglomération, et en permanence sur les voies rapides urbaines. En 1979, la ceinture s'impose à l'avant en toutes circonstances. En 1990, l'obligation gagne les places arrières.

Vous avez (encore) des interrogations sur le port de la ceinture de sécurité en voiture, notamment pour les enfants ? La Sécurité routière a mis en ligne une foire aux questions . Un dernier rappel : ne pas la porter, outre le danger, s'est s'exposer à une amende de 135 euros, et trois points en moins sur le permis si vous étiez au volant.