VIDEO - Pilote au Port Atlantique de La Rochelle

Pilote de port, c'est un des métiers à l'honneur ce dimanche 26 juin lors de la journée portes ouvertes à Port Atlantique La Rochelle. Ces marins accompagnent et assistent tous les bateaux qui font plus de 50 mètres pour leur entrée et leur sortie du port de commerce de La Pallice.

Ce dimanche 26 juin, c'est journée port ouvert à La Rochelle. Le grand public va pouvoir partir à la découverte des activités de ce grand port de commerce et rencontrer les nombreux professionnels de la place portuaire dont les pilotes du port. Ces marins accompagnent et assistent tous les bateaux qui font plus de 50 mètres pour leur entrée et sortie du port de commerce de La Pallice. A Port Atlantique La Rochelle, la station pilote 2500 navires par an entre La Pallice et les ports de Charente, Rochefort et Tonnay-Charente. Ils sont huit pilotes à se relayer pour ces manœuvres de gros bateaux. A bord d'une vedette aussi appelée pilotine, le pilote du port est emmené par un patron-mécanicien au point d'embarquement qui est situé à 3 milles au sud du port, à la bouée "Chauveau", endroit où les fonds commencent à remonter. La station de pilotage de La Rochelle dispose de 2 pilotines, Armeria 014 et Armeria 019, 2 vedettes de 13 mètres de long et leurs patrons-mécaniciens dont une femme.

Pour mieux comprendre le rôle et les actions des pilotes de port lors de l'arrivée ou du départ d'un navire de Port Atlantique La Rochelle, France Bleu est allé à la rencontre du chef pilotage de la station rochelaise, Jean-Pierre Hémon.

France Bleu : le rôle du pilote de port ?

Jean-Pierre Hémon, chef du pilotage : Sur un port, le pilote embarque à l'aide de vedettes pour assister le capitaine du navire dans son entrée ou sa sortie du port. Nous embarquons à tour de rôle sur les bateaux pour guider le navire dans les endroits dangereux, les endroits resserrés. Nous avons un point d'embarquement du pilote qui est situé à 3 milles au sud du port, à l'endroit où les fonds commencent à remonter là où ça devient dangereux.

Sur une entrée classique, ici à La Pallice, les manœuvres durent en moyenne 1 heure. Pour Rochefort et Tonnay-Charente, c'est plus long, c'est 4 heures. On va mobiliser un pilote qui ira à bord du navire. Pour l'amener sur zone, on a un patron-mécanicien qui gère la pilotine (la vedette des pilotes). Pour la préparation de l'escale, on a un pilote de référence et une secrétaire. On a également, si le navire prend des remorqueurs, un ou deux voir trois remorqueurs, avec chaque fois quatre personnes à bord et une équipe de lamaneurs qui varie également selon la taille et la complexité de l'amarrage qui peut aller jusqu'à huit personnes avec deux petites vedettes de lamanage. De fait, un bateau de grande taille pourra mobiliser jusqu'à 30 personnes pour son accostage.

C'est le cas pour les grands pétroliers où on prend 3 remorqueurs. Ce navire est amarré par des câbles d'acier qui sont très lourds. Donc il faut plus de lamaneurs, plus de moyens nautiques pour pouvoir amener les amarres à terre.

L'assistance des remorqueurs

Un navire peut tourner en pleine mer, il peut évoluer normalement. Dans des endroits resserrés comme les ports, il n'a pas la possibilité de tourner ou de manœuvrer par ses propres moyens. Selon le tonnage pour les gros navires de plus de 120 à 130 mètres, il y a l'assistance d'un remorqueur qui est requise pour pouvoir évoluer en toute sécurité dans les ports. Pour un gros bateau, on peut avoir l'assistance de 3 remorqueurs.

L'aide des lamaneurs pour l'amarrage

Sur l'arrivée elle même dans le port. le navire va venir s'approcher du quai et lorsque il sera suffisamment proche, les lamaneurs vont venir prendre les amarres du navire, soit avec des vedettes si le navire est gros et qu'il est un peu éloigné du quai, ou alors par une touline qu'ils lanceront pour amener les amarres à terre et capeler ces amarres sur les bollards des quais. Lors du départ du bateau, le rôle des lamaneurs est de venir larguer les amarres pour que l'on puisse partir. Ensuite le pilote accompagne le capitaine du navire dans ses manœuvres jusqu'à la bouée de " Chauveau " à 3 miles de la sortie du port puis le bateau est autonome pour quitter le pertuis d'Antioche.