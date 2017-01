VIDEO - Pneus hiver en France et dans les pays frontaliers : ce qu'il faut savoir

Quand les températures baissent franchement, les conducteurs s'interrogent : dois-je monter des pneus hiver sur ma voiture ? Deux ou quatre ? Et si je passe la frontière, est-ce que je risque une amende ? Suivez le guide.

Avant de se demander si les pneus hiver sont obligatoires, il faut déjà savoir de quoi on parle. Un pneu hiver, c’est un pneu à la gomme et aux sculptures particulières, plus adapté aux températures froides et aux chaussées glissantes. Ce qui répond à une première question : il s'agit de pneus hiver pas de pneus neige. De l'avis de tous, y compris la Prévention routière, ils sont plus efficaces que les pneus été sur chaussées mouillées et par temps froid, pas seulement quand il neige.

En France et chez nos voisins, obligatoires... ou pas

En France, l’usage des pneus hiver n’est pas réglementé, mais recommandé par les Automobile clubs, la Prévention routière et la Sécurité routière, c'est-à-dire l'Etat. Les chaînes, ou les "chaussettes", elles, sont indispensables sur les routes signalées "équipements spéciaux obligatoires", quand la neige adhère au sol. Et dans ce cas là, les pneus neige ne suffisent plus, sauf si un panneau les autorise expressément.

Dans les pays frontaliers, les situations varient. En Allemagne, il n'y a pas de réglementation en fonction des dates ou des températures, mais les pneus hiver sont obligatoires en cas de neige, verglas, brouillard givrant, grêle… Bref, toutes les conditions hivernales. Et c'est valable pour les conducteurs étrangers. Sinon, des amendes de 40 à 120 euros. La situation est sensiblement la même au Luxembourg, mais pas en Suisse où il n'y a pas d’obligation légale, comme l'Espagne (sauf signalisation) ou la Belgique. En Italie, les pneus hiver sont obligatoires sur les routes signalées, du 15 novembre au 15 avril, et même dès le 15/10 pour le Val d’Aoste.

Vous voyagez dans un autre pays européen ? Le Centre européen des consommateurs tient à jour la réglementation, pays par pays de l'Union. Les Automobile clubs donnent également des conseils pratiques pour circuler, en France et en Europe.

Plutôt quatre et pas trop tard

Si vous êtes décidés à monter des pneus hiver sur votre voiture, faites-le avant les grands froids. Vous les ferez enlever quand le mercure dépasse durablement les 15 degrés. Pour une meilleure sécurité en cas de freinage et dans les virages, les pneus hiver doivent être montés sur les quatre roues. C'est un budget, mais comme le souligne Céline Kastner, directrice juridique à l'Automobile club association, l'alternance entre pneus hiver et été permet de prolonger la vie des uns et des autres. Elle incite les automobilistes à comparer les prix et faire jouer la concurrence.

Pour reconnaître les pneus hiver, les fabricants ont mis en place un marquage M+S et un logo : un flocon dans une petite montagne. Ces signes se retrouvent sur les pneus. Des conseils pratiques pour choisir et faire installer le matériel sont disponibles sur le site des manufacturiers.