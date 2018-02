Le premier rail du futur tramway de Caen a été posé ce mardi matin. Et la première soudure a été réalisée sous l'oeil des caméras et des appareils photos des journalistes. 3.500 soudures seront nécessaires au total pour relier les 16 km de voies ferrées du tramway de Caen.

C'était un geste symbolique. La première soudure de rail du futur tramway de Caen a été réalisée ce mardi matin. Il s'agit de la première d'une longue série puisqu'il faudra au total 3.500 soudures comme celle-ci pour relier les 16,2 km de voies ferrées du tramway.

Ce n'est pas une mince affaire quand on sait que plus de 900 tonnes de ferraille seront nécessaires pour boucler cet imposant chantier. Chaque rail mesure 18 mètres. Il faudra de longues semaines pour les souder les uns aux autres, sachant que chaque soudure prend 20 minutes environ.

La première soudure, tout comme la pose du premier rail, s'est faite sous les caméras et le crépitement des appareils photos et c'est le maire de la ville et président de la communauté d'agglomération caennaise, Joël Bruneau, qui a procédé à cette opération, sous l’œil attentif du chef de chantier.

Course contre la montre

Le chantier est une véritable course contre la montre. Lancé au début de cette année, il doit s'achever en juin 2019. En attendant, les Caennais sont privés de tramway. Mais depuis le 1er janvier, des bus les remplacent. Ils circulent au plus près du tracé actuel du tramway.

La ville de Caen a décidé de remplacer les tramways sur pneus mis en service il y a 15 ans par des tramways sur rails. Le nouveau tramway, plus fiable, plus performant et plus confortable, doit entrer en service en septembre 2019.

