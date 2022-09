VIDÉO - Près de sept millions de passagers à l'aéroport de Toulouse-Blagnac en 2022

L'aéroport Toulouse-Blagnac a connu un été plutôt dynamique : 1,2 millions de passagers entre juillet et août, soit 77% de l'été-référence en 2019. Si la reprise complète du trafic est espérée en 2025, l'activité frémit. Philippe Crébassa, le président du directoire est l'invité de la matinale.

C'est le quatrième aéroport en régions, après Nice, Lyon et Marseille. Et il emploie directement 340 salariés (maintenance, accueil, parking, exploitation, etc) tandis que 4.000 personnes travaillent sur la plateforme (compagnies, magasins, sécurité, etc).

Bientôt une station qui produira de l'hydrogène pour le grand public

L'aéroport de Toulouse-Blagnac (ATB) se relève de l'épidémie de Covid. En 2022, les prévisions de trafic tournent autour de 6,8 millions de passagers. C'est près de deux fois plus que les deux années précédentes marquées au fer rouge par la pandémie (3,1 millions en 2020, 3,8 en 2021). Certes loin du record de 2019, 9,6 millions mais certains voyants se rallument. "_Nous aurons cet hiver une soixantaine de lignes cet hiver, l'Europe de l'Est, l'Europe du Nord n'a pas complètem_ent rouvert. Cet été, le trafic loisirs sur le Maghreb et l'Europe du Sud nous a porté".

Philippe Crébassa le président du directoire d'ATB, revient sur l'été plutôt dynamique sur le tarmac blagnacais, il répond aussi aux questions liées aux émissions de CO2 et aux attaques des associations et des politiques, ce qu'on appelle parfois "l'avion bashing".

L'avion reste indispensable sur les liaisons longues distances. Nous nous préparons à l'arrivée de la LGV. Notre atout à nous, c'est la facilité, nous sommes le premier aéroport français en terme de qualité de services.

L'aéroport a ouvert en début d'année la première station à hydrogène sur plateforme aéroportuaire de France. Elle distribue de l'hydrogène aux exploitants sur le tarmac (bus et divers véhicules), mais servira aussi aux particuliers sur les parkings. Elle produira de l'hydrogène vert à partir de la fin d'année 2022.

Ce jeudi 29 septembre, jour de grève générale, des retards sont annoncés à l'aéroport mais il n'y a pas d'annulation.