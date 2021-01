VIDEO - Rennes : première sortie du nouveau métro sur le viaduc de la ligne b

Ca avance ! Alors que son inauguration a été reportée au printemps à cause de la crise du Covid et du confinement, le nouveau métro de Rennes a fait une première sortie sur la portion aérienne de la future ligne b ce mercredi 20 janvier. Le premier test de roulage du CityVal s'est déroulé "avec succès" précise Rennes Métropole, sur le viaduc entre les stations Beaulieu-Université et Atalante.

Il s'agit d'une étape technique importante. Des tests similaires avaient été conduits ces derniers au garage atelier du métro d'abord, puis de plus en plus dans le tunnel, "jusqu'à la station Joliot-Curie-Châteaubriand" ajoute Rennes Métropole. Les prochains essais se feront maintenant au mois de février.

2.000 essais à réaliser avant la mise en route

Systèmes de freinage, traction, fonctionnement des portes, simulations de pannes, liaisons entre les trains et le poste de commande. Pour le seul matériel roulant, c'est-à-dire les 25 rames du CityVal, 2.000 essais doivent être réalisés sous le contrôle du constructeur Siemens.

Dans les prochaines semaines, les agents de Keolis seront formés à l'exploitation de la nouvelle ligne, puis viendra une période de marche à blanc. La ligne b doit être inaugurée au printemps.