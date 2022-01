VIDÉO - RN 147 : on a testé pour vous la route Limoges-Poitiers

Alors qu'une concertation est en cours sur des projets d'autoroute ou de 2X2 voies entre Limoges et Poitiers, France Bleu a testé pour vous... la RN 147 ! Devinez combien de temps on a mis pour relier les deux gares ?

La RN 147, route "pourrie" ? France Bleu a voulu tester sérieusement les temps de trajet entre les deux gares, et les aménagements disponibles sur l'actuel axe Limoges-Poitiers. Alors qu'une concertation est en cours autour, notamment, d'un projet d'autoroute, qu'en est-il vraiment ? Qu'en pensent les habitants des bourgs traversés ? Quel impact pour le commerce ? Réponse dans cette vidéo. Sachant qu'en train, on relie les deux villes en 1h51 au plus court, 2h29 en moyenne. Il est bon de préciser que nous avons circulé l'après-midi.