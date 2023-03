VIDÉO - Sécurité routière : la préfecture de la Loire lance une campagne tournée avec des figurants ligériens

Déjà sept morts sur les routes de la Loire depuis le début de l'année 2023. C'est quatre de plus que l'an passé à la même date. La préfecture de la Loire rappelle donc la nécessité de respecter les règles de prudence au volant. Elle lance également une campagne de sensibilisation originale : il s'agit d'une série de vidéos qui seront tournées non pas avec des comédiens mais avec des habitants de la Loire mis en scène dans leur quotidien.

La première de ces vidéos, réalisée à Unieux, est publiée ce 29 mars sur Instagram . Elle met en scène une maman et ses deux enfants en bas âge. Les images sont elliptiques mais on comprend que le plus jeune des enfants meurt après avoir été heurté par une voiture. Et la conclusion est glaçant : "l'inattention tue".

D'autres vidéos sont prévues, au rythme d'une par mois. La préfecture de la Loire invite les ligériens à y participer. Si vous souhaitez être candidat(e) à ces tournages, vous pouvez écrire à l'adresse suivante : pref-communication@loire.gouv.fr en précisant vos nom, prénom, nom, âge, commune de résidence.