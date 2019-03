VIDÉO - Tramway de Nantes : découvrez la prochaine génération prévue pour 2022

Des rames toutes neuves de 48 mètres et pouvant accueillir environ 300 passagers.

Nantes, France

Ses parois, d'apparence grise, réfléchiront la ville à son passage. Le design de la nouvelle génération du tramway de Nantes vient d'être dévoilée par la métropole. En tout, 61 rames vont être commandées. Elles remplaceront les 46 rames "Alstom" de la première génération, celle de 1985. Les tramways de 2000 et 2012 cohabiteront avec les nouveaux de 2022.

Des rames plus spacieuses

À l'intérieur, les barres cuivrées et le sol en bois doit apporter une ambiance "historique" et rappeler l'univers de Jules Verne. La capacité d'accueil augmente également : plus 20% de voyageurs. Les rames sont également entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Le coût total des 61 rames est estimé à 234 millions d'euros.

Un tram pour les Nantais, par les Nantais

Entre juin et septembre 2018, à travers des ateliers, 39 citoyens nantais ont apporté leur contribution au design et à l'organisation du futur tram. "J'ai hâte de pouvoir rentrer dans les nouvelles rames", sourit Angélique, qui a participé aux ateliers.

Le constructeur sera choisi fin 2019

Le chemin est encore long avant la mise sur les rails du nouveau tramway prévue pour 2022. À la fin de l'année 2019, la commission d'appels d'offres de Nantes métropole se prononcera sur le constructeur du futur tram. 2020 sera dédié à la conception, puis 2021 à la construction.