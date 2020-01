VIDÉO - Un Airbus A350 décolle tout seul

Toulouse, France

On connaissait les voitures autonomes. Place à l'avion autonome ! Airbus a mené un test grandeur nature en décembre dernier. C'est la première fois qu'un équipage a laissé son avion A350 décoller tout seul, sans l'intervention du pilote.

L'intelligence artificielle pour décharger les pilotes

L'avionneur européen souhaite développer les systèmes autonomes de conduite, de décollage et d'atterrissage de ses avions. Le groupe part d'un constat : le trafic aérien devrait doubler d'ici à 2023, selon l'Association internationale du transport aérien. "Ça nécessitera environ 37 000 nouveaux avions - et plus d'un demi million de nouveaux pilotes pour les faire voler", explique Airbus. L'autonomie des avions serait donc essentielle pour accompagner l'augmentation des vols et aider les pilotes.

Le projet d'Airbus est de développer l'intelligence artificielle dans ses avions, en mettant au points des algorithmes de vision par ordinateur qui permettent aux engins de voler, de décoller et d'atterrir sans l'aide de l'aéroport et des systèmes satellites.