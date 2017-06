VIDEO Un avion pour surveiller l’A31

Les CRS de l’A31 survolent régulièrement l’autoroute pour traquer les conduites dangereuses. Ce mardi, ils ont fait des allers et venues entre Fey et Talange. A 600 mètres d’altitude, le non-respect des distances de sécurité ne peut pas leur échapper.

Les conduites dangereuses sur l’A 31 sont traquées depuis les airs, surtout celles des chauffeurs routiers telles que les interdictions de dépasser, le non-respect des distances de sécurité. Régulièrement, les CRS de l’A31 survolent en avion l’autoroute, entre Fey et Talange.

Au sol, des motards suivent l’avion, prêts à intercepter les chauffards. Des voitures sont également prêtes à partir du PC autoroutier à Moulins-Lès-Metz, d’une aire à la Maxe et à Mondelange pour le sens montant. Une autre équipe se tient prête sur l’aire de Saint-Rémy dans le sens descendant.

Bilan de la journée de mardi 13 juin : deux routiers verbalisés pour dépassement interdit, quatre pour dépassement du temps de conduite. Des automobilistes également ont été mis à l'amende, sept pour le non-respect des distances de sécurité et un pour le franchissement d'une ligne continue. Chaque jour, 100.000 véhicules circulent sur l'A 31 entre Toul et le Luxembourg, dont entre 15.000 et 18.000 camions.