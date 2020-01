VIDEO Un cycliste de Vic-sur-Seille met en cause un ralentisseur après un accident

Un habitant de Vic-sur-Seille, dans le Saulnois (57), met en cause un ralentisseur qui selon lui serait la cause de son accident de VTT le 8 juin 2019 et qui lui a laissé des séquelles. Le maire répond que l’équipement est aux normes.

Vic-sur-Seille, France

Bruno Durst ne peut plus travailler depuis un accident de VTT le 8 juin 2019 sur un ralentisseur, il était chauffeur-livreur. Ce ralentisseur date de 2016 et il se trouve à l'entrée de Vic-sur-Seille, au pied d'une descente, rue de Metz. Il était réclamé par des riverains. Mais face aux séquelles qui remettent tous ses projets en cause, Bruno Durst compte demander à la justice une expertise médicale pour ensuite calculer son préjudice. Il a engagé également une demande de reconnaissance d'invalidité à la maison départementale des personnes handicapées. Il a eu sept fractures aux côtes, le pouce, la clavicule, le sternum "et on me parle de poser une prothèse intégrale au pouce droit".

Bruno Durst raconte son accident

Un plateau surélevé plutôt qu'une chicane

Le projet de faire ralentir la circulation à cette entrée de Vic-sur-Seille a été décidée avant 2014, avant l'élection de Jérôme End à la mairie. Lui a préféré construire un plateau surélevé plutôt qu'un terre-plein pour faire une chicane, car en cas de glissade, cela pouvait être dangereux.

Jérôme End, le maire de Vic-sur-Seille, doit composer entre les riverains et les usagers de la route. Copier

Sur Internet, Bruno Durst est tombé sur l'association pour une mobilité sereine et durable et il est entré en contact avec son avocat, Patrick Gaulmin. Celui-ci vient d'obtenir la démolition d'un ralentisseur dans une commune de l'Ain. "Et puis, près de Toulon, la commune de Sanary-sur-mer prouve que les ralentisseurs ne sont pas absolument nécessaires, elle n'en compte aucun et il n’y a pas plus d’accident qu’ailleurs, sachant que Sanary est très touristique, très fréquentée" ajoute Patrick Gaulmin.

Pour sa part, le maire Jérôme End précise que le plateau surélevé de Vic-sur-Seille a été validé par Moselle agence technique qui dépendant du conseil départemental, conforté par les services routiers du département et par le bureau d’étude Brest TP.

Ce ralentisseur a été mesuré par un huissier à la demande de Bruno Durest. Il en ressort qu’il mesure entre 10,5 cm et 13 cm de haut. Donc, très proche de la limite des 10 cm autorisés.