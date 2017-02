VIDEO - Un exercice de sécurité pour évacuer le tunnel de la LiNo à Dijon

Figurants, pompiers, policiers et gendarmes ont organisé une mise en situation, l'incendie d'un car sous le tunnel de Talant, sur la Lino. Le but : être au point en cas d'accident pour garantir la sécurité des conducteurs.

Un détour vers le tunnel de Talant. C'est l'aventure vécue par la cinquantaine d'étudiants infirmiers de Dijon qui pensait se rendre au lac Kir mercredi pour un cours de sport, avant que leur professeure ne leur explique la vraie raison de leur sortie : faire les figurants pour la préfecture de Côte-d'Or. Le but était de permettre aux secours d'être encore plus performants et de tester les issues de secours en cas d'accident sous le tunnel de la LiNo.

Un scénario pour se mettre en situation

Le car scolaire s'immobilise au milieu du tunnel de 600 mètres et le faux incendie se déclenche. Une fumée blanche artificielle apparaît à l'avant du car et l'évacuation commence. C'est le chauffeur qui donne les instructions depuis l'intérieur et les jeunes s'exécutent. Sauf qu'au moment d'évacuer, ils se dirigent en courant vers une issue de secours par l'avant du car, alors qu'il faut toujours aller à contre-sens du feu et de la fumée.

"C'est l'effet moutons de Panurge, il suffit qu'une personne se trompe pour que le reste suive", explique Julien Senaillet de la Direction Interdépartementale des routes centre-est. Après l'exercice, il donne des conseils aux figurants en cas d'incendie dans le tunnel.

Les recommandations sont claires : si c'est possible, sortir sa voiture en feu du tunnel. Sinon, l'immobiliser en laissant les clés sur le contact, prévenir les secours grâce aux téléphones situés dans les niches. Essayer d'éteindre le début d'incendie puis évacuer le tunnel via les tubes qui mènent à l'issue de secours.

Le bon exemple d'évacuation du car

Le tunnel de Talant possède trois issues de secours. © Radio France - Victoria Koussa

Le car avec une fumée blanche artificielle. © Radio France - Victoria Koussa

Une partie des étudiants, dans le sas de sécurité, a évacué le car par l'avant, là où était la fumée, ce qui n'est pas recommandé. © Radio France - Victoria Koussa

Les instructions dans le "tube", le sas avant l'issue de secours. © Radio France - Victoria Koussa

Des exercices pour plus de sécurité

Le Plan d'intervention et de Sécurité a été élaboré par la direction interdépartementale des routes Centre-Est. La préfecture a coordonné l'activation et le fonctionnement du Centre opérationnel départemental (COD) pour une gestion rapide et efficace des secours en cas d'accident dans le tunnel.

L'exercice sera répété tous les ans pour améliorer l'efficacité des secours et de la gestion de crise.