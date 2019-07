VIDEO : un Marseillais volant au défilé du 14 juillet à Paris

Marseille, France

Le vol au dessus des Champs Elysées n'a duré que quelques secondes ce dimanche matin. Juste avant l'arrivée de la Patrouille de France, Franck Zapata, debout, fusil en main, a volé à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Une démonstration applaudie par le président de la République depuis la tribune officielle. Cette plateforme volante propulsée par cinq réacteurs à jet d'air intéresse l'Armée Française. La ministre de la Défense l'a confirmé. Le Flightbord Air "va permettre de tester différentes utilisations, par exemple une plateforme logistique volante ou bien une plateforme d'assaut" a dit Florence Parly sur France Inter.

La traversée de la Manche le 25 juillet

Ce dimanche soir, l'homme volant sera de retour à Marseille. Juste avant le feu d'artifice, Franck Zapata va survoler le Vieux Port. "Ce sera un peu plus long qu'à Paris, promet-il. J'efforcerai de faire le maximum pour que les gens soient impressionnés. Ca va plaire aux grands et aux petits." Le 25 juillet, il fera encore plus fort, 110 ans aprés l'exploit de Louis Blériot, l'homme volant de Marseille va traverser la Manche. Pour cette tentative il lui faudra, pour la première fois, être ravitaillé en carburant en plein vol.