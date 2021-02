VIDÉO - Un nouveau rond-point sur la nationale 106 à l'entrée d'Alès

On se souvient du 17 Novembre 2018, le début du mouvement des gilets jaunes à Alès et partout en France. Un mouvement qui a débuté par la "prise", puis l'occupation des semaines durant du rond-point de la N 106. Après l'arrêt du mouvement, les équipements - une cabane et une barque de pécheur - avaient été démontés par la mairie et depuis, le rond-point restait en l'état. La ville d'Alès vient à peine de commencer les travaux pour le réaménager.

Faire du Rond-Point le symbole des Cévennes

Avec Dions, le rond point de la 106 était une prise symbolique. Les GJ avaient installé une cabane tout confort occupée jour et nuit avant que le mouvement ne s'étiole. Depuis un rond point majeur informe en entrée de ville au standing mineur. Près de deux ans et demi après la ville lance les travaux de réaménagement. A Venir, deux parties arborées - à base d'essences cévenoles, l'autre méditerranéenne - un cheminement en faysses- et un pont au milieu.

De la petite ville de Nîmes, on verra les Cévennes en grand

Question de standing pour la porte d'entrée des Cévennes, le rond-point au débouché de la route nationale 106 ne pouvait rester en l'état plus longtemps. Il devrait être livré avec l'été et coûter 300.000 €. Alès, "la capitale qui ne manque pas d'air", son slogan, les vaut sûrement.