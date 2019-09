VIDEO - Un petit bateau tente de sortir du port de Capbreton et se fait retourner par une vague

Capbreton, France

Une vidéo impressionnante et finalement plus de peur que de mal pour les occupants de ce petit bateau à moteur. Ce dimanche, la petite embarcation a tenté de sortir du port de Capbreton alors que des vague cassaient à la sortie de la passe. En difficulté, le bateau est secoué, mis en travers, et frappé de côté par une vague. Le capitaine est alors éjecté. A bord, les passagers, deux hommes et un enfant, tentent de récupérer le capitaine. Finalement tout le monde a été sauvé, sans bobo, grâce à l'aide de surfeurs et du jet ski de la SNSM.