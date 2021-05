VIDEO - Une baleine ce mercredi dans le ciel de Limoges ?

Non pas une baleine, mais un Beluga ! L'avion-cargo du constructeur Airbus a tournoyé dans le ciel limougeaud, ce mercredi matin, et réalisé un entraînement sur la piste de l'aéroport de Limoges-Bellegarde. L'avion a effectué six "touch and go" sur le tarmac.