VIDEO - Une opération de dragage pour sécuriser la passe de Capbreton

Une opération inédite à l'entrée du port de Capbreton. Depuis ce vendredi, un navire néerlandais de plus de 50 mètres a commencé à draguer l'entrée du port, juste devant l'estacade. Entrée du port où un banc de sable rend l'entrée et la sortie du port très périlleuse.

Coût de l'opération de dragage, plus de 600 000 euros.

Une opération inédite à l'entrée du port de Capbreton. Depuis ce vendredi, un navire néerlandais de plus de 50 mètres a commencé à draguer l'entrée du port, juste devant l'estacade. Entrée du port où un banc de sable rend l'entrée et la sortie du port très périlleuse.

Le navire va aspirer 50 000 mètres cube de sable pour les rejeter plus au large. Le résultats escompté, c'est que la houle qui venait frapper sur ce banc de sable ne forme plus de vagues déferlantes qui causent de très nombreuses frayeurs aux pêcheurs, aux plaisanciers. Il y a au moins un accident par an à l'entrée du port de Capbreton selon les sauveteurs en mer de la SNSM.

36 millions de vue

En cas de houle et selon la marée, affronter cette passe de Capbreton est si spectaculaire, voire dangereux, qu'une chaine youtube y est consacrée. Sur "ALEXANDRE ROLLAND VIDÉOS CAPBRETON", les images de bateaux en difficultés dans les vagues y ont été vue plus de 36 millions de fois.