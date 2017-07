VIDEO : Une stèle pour ne pas oublier les "victimes inconnues" de Nantes Atlantique dressée à Bouguenais

Ils attendent le transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique depuis des décennies. Une centaine de riverains sont venus assister ce jeudi matin à la cérémonie d'inauguration d'une stèle pour ne pas oublier "les victimes inconnues" de l'actuel aéroport.

Le balai des avions au-dessus des têtes est incessant. Il faut régulièrement couper le micro pour réaliser une interview audible. CQFD. Avec la place de la Chapelle de Bouguenais, les riverains de l'aéroport de Nantes Atlantique ont choisi le lieu le plus adéquat pour faire passer leur message : ils n'en peuvent plus d'attendre le transfert. Vers Notre-Dame-des-Landes, ou ailleurs. Et c'est devant un parterre de caméras qu'ils ont inauguré ce qu'ils appellent "une stèle en mémoire des victimes inconnues de Nantes-Atlantique". Pour lire la vidéo, cliquer sur l'image ci-dessous.

Ils habitent Saint-Aignan-de-Grandlieu, Bouguenais, Rezé où Nantes et se plaignent des nuisances de l'actuel aéroport; elles sont sonores, mais pas que, elles influent aussi expliquent t'ils sur leur santé.

J'ai de gros troubles de sommeil et mon mari fait de l'artérite. Les avions nous passent au-dessus, on rentre la tête dans les épaules et on stresse inconsciemment"- Solange, riveraine de l'actuel aéroport.

Une petite bougie a même été allumée devant la stèle.

Cette stèle est nécessaire pour que les gens se rendent compte l'impact que cela a sur la santé. Je suis victime de Nantes Atlantique. Quand on téléphone il faut fermer les fenêtres, quand on veut aller sur la terrasse il faut choisir son heure."- Jocelyne habite Saint-Aignan-de-Grandlieu.

Le COCETA (Collectif Engagé pour le Transfert de l'Aéroport), organisateur de cette cérémonie, a déjà fait part de ses inquiétudes auprès des trois médiateurs nommés par le gouvernement pour tenter de sortir du bourbier du transfert d'aéroport. La rencontre a eu lieu le mois dernier.