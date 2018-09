La voiture électrique est disponible en auto-partage à la demi-journée, et à la journée

Une voiture électrique en autopartage... à Nexon ! La commune d'un peu plus de 2.000 habitants s'est dotée d'une petite voiture blanche, électrique, disponible à la location, à la journée comme à la demi-journée. Elle sert aux petits déplacements, mais aussi pour les dépannages. Une action qui s'inscrit dans l'ambition autour du "Bougeons durable".

Une solution écolo pour les ruraux

C'est un projet de la Communauté de Communes Pays de Nexon-Monts de Chalus, pour un coût de 34.000 euros, subventionnée à hauteur de 20.000 euros. Objectif : aider les ruraux à mieux se déplacer, de façon écologique et dans le partage : "Je pense qu'on doit pouvoir dire qu'on a la première voiture électrique en auto-partage dans le département de la Haute-Vienne", sourit Julie Chantre, responsable du pôle environnement à la Communauté de Communes Pays de Nexon-Monts de Chalus.

"La location est disponible 7 jours sur 7. C'est une voiture électrique avec une boîte automatique. Elle a une autonomie de 400 kms au maximum, mais il faut surtout regarder son tableau de bord, car cela dépend de la manière dont on roule. Elle ne fera pas de grandes distances", ajoute Julie Chantre.

Des déplacements à prix modiques

Pour l'utiliser, il faut s'inscrire sur la plateforme en ligne, pour pouvoir réserver une plage horaire. Ensuite, vous recevez un code, grâce auquel vous pouvez récupérer la clé dans la boîte à clé sur place. Et c'est parti ! "La voiture auto-partage électrique, c'est aussi pour éviter la troisième voiture à la maison dont on ne se sert qu'occasionnellement", selon Bernard Delomenie, vice-président à la Communauté de Commune Pays de Nexon-Mont de Chalus, en charge du développement durable et de l'urbanisme.

La location : 6 euros la demi-journée, 10 euros la journée. Comptez en plus 4 euros pour l'abonnement par mois, facturé uniquement si vous utilisez le véhicule dans le mois.

Une borne a été installée pour recharger la voiture, mais aussi pour récupérer les clés à l'aide d'un code © Radio France - Pauline Pennanec'h

Autopartage, mais aussi autostop !

La Communauté de Communes propose aussi de tester l'autostop organisé, afin de faciliter le contact entre des conducteurs et ceux qui ont besoin de se déplacer. Chacun est doté d'un petit badge, à des lieux d'arrêt identifiés, pour ensuite voyager ensemble.