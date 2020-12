EXCLU - VIDEO : Véligo lance trois nouveaux modèles de vélo à destination des familles

La gamme de vélos électriques en location proposés par Île-de-France Mobilités s'agrandit avec trois nouveaux modèles permettant de transporter plusieurs enfants et de petites marchandises. On a testé l'un d'entre eux : le vélo rallongé.

Qui a dit qu'on ne pouvait pas transporter courses et enfants sur un vélo ? Certainement pas Véligo ! Le service de location de vélos électriques d’Île-de-France Mobilités va lancer trois nouveaux modèles à destination des familles : un triporteur, un biporteur et un vélo rallongé. Au total, 500 vélos seront déployés au premier semestre 2021.

Cette offre vient compléter le vélo électrique classique lancé fin 2019 et qui a déjà séduit près de 20 000 Franciliens. Ces nouveaux modèles , tous électriques, coûtent plus cher : 80 euros par mois, pendant trois mois (contre 40 euros par mois pendant six mois pour le Véligo classique). Destinés aux familles, "ils sont particulièrement adaptés au transport des enfants", précise Adeline Gogé-Lefaivre, directrice du développement chez Véligo. "On peux aussi transporter des petites marchandises, de grosses courses, bref _remplacer une voiture pour les trajets du quotidien_".

Alors à quoi ressemblent ces nouveaux vélos ? On vous détaille leurs caractéristiques.

Le triporteur

Premier modèle déployé : le triporteur. Dès janvier prochain, 120 de ces vélos à trois roues seront proposés à la location. La liste d'attente pour s'inscrire ouvre ce mardi 15 décembre. Ce vélo possède une caisse à l'avant d'une capacité de 60 kg. On peut y transporter deux enfants (entre 3 et 10 ans), des courses, des animaux et même des petits meubles. Plus large qu'un Véligo classique, ce modèle est "très stable, très sécurisant", selon Adeline Gogé-Lefaivre. "Il s'adresse en particulier à ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo".

Le triporteur et le biporteur, dotés d'une large caisse à l'avant, viennent agrandir la famille de Véligo - Véligo

Le biporteur

Le biporteur, qui sera lancé au printemps 2021, ressemble au triporteur. Doté d'une caisse à l'avant pouvant également supporter 60 kilos et deux enfants de 3 à 10 ans, il possède seulement deux roues. Moins large que le premier (mais plus long), il permet de circuler partout. Il est plutôt destiné à un public plus averti, précise Adeline Gogé-Lefaivre, public déjà habitué à faire du vélo.

Le vélo rallongé

C'est sans doute le modèle le moins connu. À première vue, ce vélo rallongé ressemble à un Véligo classique. Il est en fait un peu plus long à l'arrière, au niveau du porte-bagage. Il peut transporter deux enfants entre 2 et 15 ans, avec ou sans siège bébé, donc une utilisation plus large que les modèles précédents. Une petite caisse à l'avant permet aussi de charger ses courses ou de petites marchandises, avec une capacité de 8 kg. Ce modèle sera lancé au printemps 2021.

Le vélo rallongé permet de transporter deux enfants sur le porte-bagage - Véligo

C'est le modèle testé par France Bleu Paris. Nous avons apprécié la possibilité de transporter deux enfants à l'arrière : une petite de 18 mois sur un siège enfant et un de 4 ans, qui s'installe sur la banquette. La capacité de chargement est également importante. Nous avons ainsi pu transporter un petit meuble (une étagère en kit) et les courses de la semaine sans problème. Grâce à l'assistance électrique, le poids n'est pas un problème.

Le vélo est d'une grande stabilité et se pilote comme un vélo classique. Son poids, en revanche, se fait sentir lorsqu'il faut manœuvrer à l'arrêt pour se garer. Pas toujours facile ! Mais son faible encombrement - il est à peine plus long qu'un vélo classique - permet de le ranger dans un garage à vélo, même exigu. Verdict : ce vélo rallongé tient sa promesse. Il peut facilement remplacer la voiture pour les trajets du quotidien en ville.