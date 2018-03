Nantes, France

Des trains à deux niveaux, deux fois plus grands que les rames actuelles, d'une capacité de 500 places assises et pouvant accueillir jusqu'à 50 vélos. Une de ces rames était présentée en fin de semaine dernière au Technicentre de Nantes Blottereau.

7 nouveaux TER circuleront dès le 9 juin sur lnterloire #Nantes Le Croisic + sur Nantes/Ancenis + sur Nantes/Savenay pic.twitter.com/k93Rv8j07W — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 23, 2018

C'est un train moderne et qui sent le neuf. Le voyageur y entre par deux grandes portes très larges. Il n'y a pas de marche. C'est accessible de plain pied depuis le quai. Une salle basse, une salle haute. La première classe avec une meilleure assise et plus d'espace pour les genoux. Les sièges sont répartis soit par quatre soit par deux. Il y a un système informatique pour suivre la course du train et notamment les temps de trajet. Le voyageur y trouve tout le confort requis : des bagageries, un espace vélo pouvant accueillir jusqu'à 50 vélos par rame, des prises pour recharger les téléphones portables.

La déco des sièges ? Simili velours mauve avec des motifs rappelant feuilles et branches. A dominante bleu pour la seconde classe et rouge pour la première classe.

La première classe se trouve à l'étage. © Radio France - Pascale Boucherie

Fabriqué par Bombardier

L'usine Bombardier qui fabrique ces nouvelles rames se trouve dans les Hauts de France et fait travailler 2000 personnes. Ces 13 rames sont achetées par la Région pour un montant de 156 millions d'euros. Christelle Morançais, la présidente de région apprécie notamment leur côté modulable. L'été on pourra y rentrer jusqu'à 50 vélos.

Le parc des TER Pays de la Loire compte (avec ces 13 rames) un total de 129 rames.