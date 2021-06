REPORTAGE - Un chantier titanesque dans les Gorges de l'Arly (Savoie). Deux ans de travaux, 26 millions d'euros et une réouverture prévue le 18 juin au soir.

VIDEO - Visite du chantier de la route la plus chère de France en Savoie

En février 2019, 8.000 m3 de roches se sont effondrés sur la route des Gorges de l'Arly qui relie Ugine (Savoie) aux stations de ski du Val d'Arly. L'axe de 13 kilomètres est stratégique. Jusqu'à 10.000 véhicules par jour en pleine saison hivernale. Pour remettre la route en circulation, le conseil départemental de la Savoie a débloqué 22 millions d'euros. Le conseil départemental de Haute-Savoie a participé à hauteur de deux millions et demi. Montant total de la facture : 26 millions d'euros pour sécuriser sept falaises, construire un pont et creuser un tunnel en courbe de 240 mètres de longueur. Après plus de deux ans de travaux colossaux, c'est enfin le bout du tunnel !