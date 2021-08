VIDÉO - Visite d'une station de métro fantôme à Paris, abandonnée depuis 1939

Si vous cherchez cet arrêt de métro sur la carte de la RATP, vous ne le trouverez pas. La station Saint-Martin est ce qu'on appelle une "station fantôme", abandonnée et fermée aux voyageurs depuis 1939. Située à deux pas de l'arrêt Strasbourg-Saint-Denis dans le 10e arrondissement de Paris, les passants croisent cette bouche de métro sans y prêter attention. Pourtant, la porte barricadée cache un décor édifiant.

De nombreux tags tapissent les murs de la station. © Radio France - Thibaud Hue

À l'intérieur, le temps s'est arrêté. Le réseau 4G ne passe plus. On peut apercevoir de nombreux tags et retrouver les traditionnels murs de carrelage blanc qui n'ont pas trop pris la poussière. Song Phanekham, conférencier pour la RATP, fait le guide : "Nous sommes dans l'entrée de la station et dans l'espace recette, c'est-à-dire la salle des billets où l'on trouvait avant le guichet qui vendait les titres de transport."

"La station a été fermée pendant la Seconde Guerre mondiale"

En descendant quelques escaliers, on pénètre un peu plus dans le cœur de ce dédale désaffecté avant de découvrir le long quai où descendaient les passagers. La cabine du chef de station est toujours là. Les rails continuent d'être utilisés. Au bout de quelques minutes, un train de la ligne 8 l'emprunte, sans nous remarquer.

L'ancienne cabine du chef de station est restée là. © Radio France - Thibaud Hue

"La station a été fermée pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, la plupart des stations fermées ont été réouvertes, sauf quelques-unes car elles n'étaient pas assez fréquentées ou trop proches d'arrêts voisins. C'est le cas de Saint-Martin qui est vraiment juste à côté de la station Strasbourg-Saint-Denis et République", raconte Song Phanekham.

Une ancienne salle d'exposition pour des publicités

Si l'arrêt a seulement été en service entre 1931 et 1939, il a trouvé une seconde vie dans les années 1950 : "Les régies publicitaires y faisaient des showrooms pour montrer toutes les opportunités de mise en valeur des publicités dans les espaces du métro. On y voit encore des exemplaires de publicité en céramique, tout en relief."

Des publicités en céramique et en relief sont affichées sur les murs. © Radio France - Thibaud Hue

Ce lieu plein d'histoire est rarement ouvert au public. La dernière fois que quelques visiteurs ont pu s'y introduire, c'était à l'occasion des journées du patrimoine en 2019. Pourtant, la RATP continue d'y venir régulièrement pour vérifier la bonne tenue du lieu. Après être remonté dans le temps pendant une heure, retour à la surface avec un doux parfum des années 1930.