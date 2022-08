VIDÉO - Visitez la station "gare" de la ligne B du métro à Rennes

Le 20 septembre, la ligne de B du métro à Rennes entre en service. À un mois de l'accueil des usagers, les stations sont toutes fonctionnelles. France Bleu Armorique a visité la station "gare".

Plus qu'un mois avant que les premiers usagers montent dans les rames de la ligne B du métro à Rennes. Cette nouvelle ligne entre en service ce 20 septembre, 20 ans après la première. À l'occasion, France Bleu Armorique a visité l'un des 15 stations de la ligne, celle de la gare.

À un mois de l'ouverture des grilles, tout est prêt. La lumière, la musique, l'affichage sont allumés. Le métro circule mais il n'y a personne. Faire tourner à vide les stations, c'est nécessaire selon Thierry Courau, directeur de la communication de la Semcar, maître d'ouvrage de la ligne B :"L'ensemble des équipements dans la station doit être testé, doit être rodé. La seule chose qui restera à faire c'est le dernier coup de nettoyage. Ce sera juste avant la mise en service."

Une station de métro particulière

La station de métro à la gare est la plus profonde de toutes les stations confondues : elle se situe 30 mètres sous la surface car elle passe sous la ligne A. Comme la station "Sainte-Anne", la station de la gare est permet de changer de ligne de métro. L'architecte de cette station de la gare a voulu garder cette notion de profondeur selon Thierry Courau, directeur de la communication de la Semcar. "L'architecte a voulu qu'elle soit très visible, il a ouvert la station. On est sur un système de mezzanine ce qui donne une impression de grandeur et de profondeur qui est assez saisissante. Il y a des garde-corps partout, donc on ne risque pas de tomber".

Il y a trois langues sur les panneaux de signalétique dans la ligne B. © Radio France - Lucie Amadieu

Autre particularité de la ligne B, sur tous les panneaux de signalisation il y a trois langues. "J'ai devant moi un panneau. Il y est écrit 'sortie' en français, 'exit' en anglais et 'er-maez' en breton", décrit Thierry Courau, directeur de la communication de la Semcar. Le gallo est aussi présent. Des textes écrits dans cette langue sont affichés au mur. On peut lire et entendre la traduction en scannant un QR code. Jusqu'à 16.000 voyages par jour sont prévus dans la station de la gare de Rennes.