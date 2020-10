VIDEO - Découvrez l'intérieur du futur métro du Grand Paris

On peut déjà monter dans le métro du Grand Paris Express! Du moins dans une maquette grandeur nature. Cette rame, qui équipera les futures lignes 15, 16 et 17 du métro automatique est exposée à la Fabrique du Métro à Saint-Ouen, dans le cadre d'une exposition, "Les lignes du design". Elle sera ouverte au public à partir du samedi 3 octobre.

Lors de l'inauguration, vendredi, la Société du Grand Paris (SGP) a dévoilé pour la première fois le design intérieur du futur métro. De quoi faire patienter jusqu'à la mise en service en 2025. "C'est symbolique", explique Thierry Dallard, le président du directoire de la SGP. "Cette étape marque la fin de la conception et le passage à la fabrication avec un premier prototype qui sera testé dès 2021".

Plus lumineux, plus ouvert, doté de sièges rouges et bleus, ce nouveau métro se veut plus agréable pour les voyageurs. "Nous avons notamment beaucoup travaillé sur l'éclairage" , explique Régine Charvet-Pello, designer conseil pour la SGP. "L'intensité lumineuse varie en fonction de l'heure. Le matin, elle est plus vive, le soir, moins intense". Une éclairage a également été installé sous les sièges. "Une astuce qui permet de supprimer les ombres, ce qui apporte un sentiment de sécurité et de propreté".

Une rame de trois voitures peut transporter 1000 passagers mais elle ne dispose que de 20% de places assises. Un soin particulier a donc été apporté au confort des voyageurs qui restent debout. Exit les strapontins. L'arrière des sièges a en revanche été relevé pour qu'il soit plus confortable pour les voyageurs qui s'y adossent. "Ce sont des petits détails mais ils font la différence", assure la designer.

Un métro 100% accessible

Autre point important, qui marque une énorme différence avec le métro actuel, l'accessibilité. "Le métro est 100% accessible aux personnes à mobilité réduire", assure Thierry Dallard. Les ouvertures de portes sont larges et des espaces sont réservés aux personnes en fauteuil. "C'était une demande importante des associations de voyageurs avec qui nous avons travaillé étroitement pour concevoir ce métro".

La circulation à l'intérieur de la rame est possible d'un bout à l'autre puisqu'il s'agit d'un modèle "boa", sans séparation entre les voitures. L'avant du train, avec une immense baie vitrée, offre une vision à quasiment 180 degrés sur le tunnel. Un endroit qui à n'en pas douter plaira aux enfants qui pourront se prendre pour le conducteur. "On est tous des grands enfants quand on voit cet immense pare-brise", s'enthousiasme Stéphane Beaudet.

Le vice-président de la région Île-de-France, en charge des transports se réjouit que le public puisse lui aussi découvrir cette rame. "Entendre parler d'un projet pendant des années, avec les difficultés qu'il a connu et voir qu'il est physiquement là, dans un musée, c'est une forme de concrétisation. Il arrive".

Informations pratiques : "Les lignes du design", à la Fabrique du métro, à Saint-Ouen. Entrée libre et gratuite le 3 octobre et chaque 1er samedi du mois de 10 heures à 19 heures. A partir du lundi 5 octobre, ouverture sur réservation, du lundi au vendredi, de 8 heures à 19 heures.