VIDEO - Voitures et vélos cohabitent sur la Pénétrante de Poitiers

Depuis mi-juillet, les deux pistes cyclables de la Pénétrante, à Poitiers, sont officiellement ouvertes aux cyclistes. Une expérimentation qui dure jusqu'au mois de septembre.

A Poitiers, les voitures et les vélos vont cohabiter sur la Pénétrante jusqu'au mois de septembre. Une expérimentation lancée pendant le confinement par l'ancienne majorité, et maintenue par l'actuelle.

La voie de droite aux vélos et bus

Pour cette expérimentation qui va durer plus de deux mois, la voie de droite est désormais réservée aux vélos et aux bus. Les voitures roulent uniquement sur la voie de gauche, et la vitesse a été abaissée à 50 kilomètres heures, et 30 dans les intersection.

Aux intersections, les virages de la piste sont trop secs"

Selon les cyclistes qui ont testé, dont le poitevin qui tient le compte twitter Hop86, les pistes cyclables sont bien sécurisées. Mais plusieurs problèmes sont déjà soulevés : "aux intersections les virages sont trop secs, presque à 90 degrés. Et la piste est sale, avec parfois des haies pas taillées sur le côté". Et puis, avant et après la piste, rien pour la rejoindre à vélo.

Les panneaux stop posent problème

Du côté des automobilistes, les panneaux stop mis en place pour entrer et sortir de la Pénétrante font parler d'eux. "C'est super dangereux. J'ai du me plier en quatre pour voir quelque chose" explique Mélanie, qui ne prend plus cette route. Certains déplorent la mauvaise signalisation.

La nouvelle municipalité n'exclue pas de faire quelques changements pendant cette phase test si besoin.