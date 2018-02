La circulation a repris normalement ce lundi midi au Teil, sur la RN 102. Ce matin, une grosse manifestation était organisée par le collectif de défense de la déviation. Près de 200 habitants et élus ardéchois se sont mobilisés. Cette déviation du Teil, attendue depuis près de 40 ans, risque encore d'être repoussée.

Forte mobilisation pour défendre le projet de déviation

#Ardèche : près de 200 manifestants sur le gros rond-point du #Teil pour la défense de la déviation. Circulation déviée. pic.twitter.com/2vSSy7I8By — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) February 19, 2018

Ce lundi matin, la circulation a été coupée pendant près de deux heures à l'entrée du Teil, en Ardèche, sur la RN 102, au niveau du rond-point du Etienne Benistant. Près de 200 habitants et élus ardéchois se sont mobilisés pour demander une réponse claire du gouvernement concernant la déviation du Teil.

Blocage de la circulation, ce lundi matin, à l'entrée du Teil en Ardèche. © Radio France - Mélanie Tournadre

Après les tracts et les courriers, le collectif de défense de la déviation du Teil passe à la vitesse supérieure. Elus et habitants craignent que de la déviation du Teil soit encore repoussée par le gouvernement et font bloc ensemble. Le projet de déviation n'est pas inscrit dans le programme budgétaire 2018 de l'Etat. L'inquiétude grandit au Teil et dans tout le sud de l'Ardèche. Les manifestants demandent une réponse claire de l'Etat concernant ces travaux.

Les membres du collectif ne lâcheront pas avant d'avoir une réponse claire de l'Etat. Copier

Habitants et élus main dans la main

Mobilisation au Teil, en Ardèche, ce lundi matin pour défendre le projet de déviation. © Radio France - Mélanie Tournadre

Depuis trois semaines, les élus ardéchois ont tenté plusieurs démarches pour en savoir plus auprès du ministère des transports et de la préfecture de l'Ardèche, sans succès. Aucune réponse n'a été apportée par l'Etat pour le moment. Le maire du Teil etde nombreux élus ardéchois étaient présents, ce lundi matin, dans la manifestation.

Le député ardéchois, Hervé Saulignac était présent ce lundi matin au Teil, comme de nombreux élus ardéchois pour défendre ce projet de déviation.

Hervé Saulignac va demander des explications à la ministre des transports Elisabeth Borne, ce mardi, lors de la séance de questions au gouvernement.