VIVATECH - Vidéos : découvrez le SeaBubble, le futur taxi qui volera sur la Seine à Paris

L'entreprise française SeaBubbles a testé ses véhicules qui glissent sur l'eau à Paris, ce mardi 12 juin. D'ici deux ans, la société doit en faire des taxis sur la Seine, pour mieux circuler dans la capitale. Un prototype du véhicule est exposé au salon Vivatech, à Paris, jusqu'à ce samedi soir.

Cette bulle qui vole sur l'eau, créée par l'entreprise Seabubble, ambitionne de révolutionner le transport à Paris. Elle ressemble à un vaisseau échappé d'une bande dessinée, ou d'un manège pour enfants. Pourtant, c'est bien ce drôle de bateau qui, d'ici deux ans, pourra conduire les Parisiens d'un endroit à l'autre de la capitale en passant par la Seine. Un prototype est présenté au salon Vivatech, le salon de l'innovation à Paris, jusqu'à ce samedi soir. Il a été testé sur la Seine ce mardi 12 juin.

Un véhicule sans vagues ni bruit

La bulle, qui compte quatre places en plus de celle du chauffeur, fonctionne grâce à des moteurs électriques. Elle avance sans vagues ni bruit, pour "ne pas abîmer les berges et ne pas embêter les voisins", promet Matthieu Faure, le directeur général adjoint de SeaBubbles. La bulle glisse au-dessus de l'eau grâce à ses foils, des ailes profilées conçues pour se déplacer sur l'eau. "A partir d'une certaine vitesse, entre 7 et 10 km/h, le véhicule se soulève et vole sur l'eau, à 50 cm au-dessus du cours d'eau, explique Matthieu Faure.

Un taxi 100% propre sur les cours d'eau

Pour la société, qui fabrique ses bulles en France, le véhicule correspond aux besoins de transport des capitales et des grandes villes, explique Matthieu Faure. "L'intérêt, c'est de compléter l'écosystème de mobilité existant, en proposant un système 100% propre qui permette d'aller rapidement d'un point A à un point B, en utilisant une ressource naturelle, les cours d'eau, qui sont aujourd'hui sous-utilisés dans les villes", poursuit-il.

Quinze jours de tests à Paris en septembre

Le Seabubble, visible au salon Vivatech de Paris ce samedi, pendant la journée ouverte au public, sera en test à Paris du 20 septembre au 1er octobre prochain. Le public sera invité à monter dans ce véhicule pour le tester. D'autres expérimentations sont en cours dans plusieurs villes, et le SeaBubble pourrait bien effectuer ses premières courses régulières à paris en 2019.