VIDÉOS | La ligne B du métro de Rennes se visite virtuellement

La ligne B du métro de Rennes doit être livrée comme prévu au dernier trimestre 2020. Pour patienter d'ici là, Rennes Métropole propose aux usagers et aux curieux de se balader dans les futures stations du métro mais de façon virtuelle grâce à des vidéos 3D et une application smartphone.

Rennes, France

Il faudra patienter encore un an et demi au moins avant de pouvoir emprunter la ligne B du métro de Rennes. Le chantier doit être livré comme prévu au dernier trimestre 2020.

En attendant, depuis ce mercredi, on peut visiter virtuellement les futures stations du métro. Rennes Métropole a mis en ligne 15 vidéos de 2 minutes chacune qui accompagnent les voyageurs depuis la surface jusqu'aux quais.

Plus immersif encore, une application pour smartphone a été créée par la société bretonne Artefacto. Elle s'appelle "Métro ligne B Rennes - 3D" et permet comme dans un jeu vidéo de se balader dans les stations, d'en voir les moindres recoins et même de monter à bord d'une rame jusqu'à la prochaine station.

Dans les entrailles du chantier de la station gares de la ligne B du #metro de #Rennes@metropolerennes la plus profonde! 30m sous terre 🧐👷‍♀️ pic.twitter.com/PPtp5Btan0 — FB Armorique (@bleuarmorique) March 13, 2019

On pourra voir les rames du métro de la ligne B "en vrai" lors de inOut fin mars Esplanade de Gaulle à Rennes.

Des portes ouvertes des stations La Courrouze, Cleunay, Colombier et Gros Chêne sont aussi prévues les 18 et 19 mai prochain pour le grand public.