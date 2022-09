VIDEOS - La ligne B du métro de Rennes, un chantier titanesque

La ligne B, deuxième ligne du métro de Rennes Métropole, est l’un des plus gros chantiers de génie civil de France ces dernières années. Retour en images sur un chantier hors du commun.

Plusieurs fois retardée, la ligne B du métro de Rennes ouvre enfin ses portes au public le 20 septembre. Un retard dû à des raisons techniques mais aussi à la crise sanitaire. La technologie de rames à pneus sur voie en béton est une première mondiale et a nécessité la venue d'experts internationaux.

Les premières rames circuleront dès 5h10 dès ce mardi 20 septembre, avec une fréquence de passage toutes les deux à trois minutes. Quinze nouvelles stations seront desservies du Sud-Ouest au Nord-Est de la ville. Les 3/4 des Rennais seront ainsi à moins de 10 minutes d'une station de métro. En 2002, Rennes était la plus petite ville du monde à disposer d’un métro, en 2022, la ville dispose d’un métro de toute dernière génération, unique au monde.

Les riverains ont pu découvrir la station Cleunay, sur la ligne B du métro à Rennes, en avant-première. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les travaux de génie civil ont commencé en 2014. Mais avant de démarrer le chantier, il a fallu réaliser d’importantes fouilles lors de l’été 2014 place Saint-Germain après la découverte de vestiges remontant au Moyen-âge.

Le creusement du tunnel a été réalisé entre janvier 2015 et février 2018. Pendant cette période, le tunnelier Elaine a foré 8654 mètres de tunnel, traversé neuf stations.

Autre ouvrage majeur de la ligne B du métro, le viaduc a été livré au printemps 2018. Les 14 kilomètres de la ligne B (dont 12,7 km en longueur commerciale) sont désormais reliés entre eux sans interruption. Depuis l'été 2018, l'entreprise Siemens intervient sur la totalité du linéaire pour construire les voies sur lesquelles circuleront les rames du métro. Le viaduc repose sur 70 piles.

Construction du viaduc, en 2017 - Jean-Louis Aubert

Le Cityval : une première mondiale à Rennes

Le Cityval, qui circulera sur cette ligne représente la toute dernière génération de métro automatique. "Il s'agit d'un véhicule totalement nouveau qui n'a jamais été commercialisé par Siemens. Les rames sont plus grandes, plus larges que pour la ligne A, avec plus de vitres et elles pourront transporter plus de monde" décrit Xavier Tirel, le directeur général de la Semtcar sur France Bleu Armorique . Le CityVal est aussi plus facilement accessible aux personnes à mobilité réduite. Il dispose aussi d'un système d'affichage digital d'informations en temps réel. La vitesse commerciale, avec les temps d'arrêts, sera de 36 km/h, "avec des pics de rattrapage en cas de retard pouvant aller jusqu'à 80 km/h".

Premiers essais de roulage sur le viaduc - Janvier 2021 - Semtcar

C'est en janvier 2021 qu'a eu lieu le premier test de roulage du CityVal , sur le viaduc entre les stations Beaulieu-Université et Atalante. Il s'agit d'une étape technique importante. Des tests similaires avaient été conduits au garage atelier du métro d'abord, puis de plus en plus dans le tunnel, "jusqu'à la station Joliot-Curie-Châteaubriand" avait ajouté sur France Bleu Rennes Métropole. Avant sa mise en route, il a fallu réaliser 2.000 essais.

Début 2022, les riverains ont pu découvrir en avant-première quelques-unes des stations, comme Saint-Germain, Ste Anne ou Cleunay. "On a décidé d'ouvrir quelques stations aux riverains pour leur donner un accès privilégié à la station avant l'inauguration, et pour les remercier de leur patience pour tout ce qu'ils ont pu endurer pendant les travaux", avait expliqué Gaëlle Toullec chargée de communication à Rennes-Métropole.

La ligne B du métro de Rennes doit relier Cesson-Sévigné et Saint-Jacques-de-la-Lande. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Pour assurer une sécurité maximum, un exercice incendie grandeur nature s'est déroulé le mercredi 2 février 2022 à la station Joliot-Curie-Chateaubriand. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés. Pour cet exercice, le feu a pris dans une rame sous le tunnel. "Ce type d'incendie n'est jamais survenu sur la ligne a, mais on n'est pas à l'abri et on se doit de réagir dans les meilleures conditions et en toute sécurité pour ce type d'évènement" avait expliqué à France Bleu Armorique le commandant Sylvain Theis, adjoint au chef de groupement prévisions et opérations.

La station Gare, la plus profonde de toutes les stations

Quelques semaines avant l'ouverture au public, France Bleu Armorique a pu visiter la station "Gare" de la ligne B. C'est la plus profonde de toutes les stations confondues : elle se situe 30 mètres sous la surface car elle passe sous la ligne A. Comme la station "Sainte-Anne", la station de la gare est permet de changer de ligne de métro. L'architecte de cette station de la gare a voulu garder cette notion de profondeur selon Thierry Courau, directeur de la communication de la Semtcar, la Société d'Économie Mixte des Transports Collectifs de l'Agglomération Rennaise. "L'architecte a voulu qu'elle soit très visible, il a ouvert la station. On est sur un système de mezzanine ce qui donne une impression de grandeur et de profondeur qui est assez saisissante. Il y a des garde-corps partout, donc on ne risque pas de tomber".

Un chantier éco-responsable

Pour la construction de cette nouvelle ligne de métro, Rennes Métropole a aussi pris un ensemble de mesures pour la protection de l'environnement et la préservation de la faune et la flore : plantations de milliers d'arbres et d'arbustes, pose de nichoirs à chauve-souris et à oiseaux, coupes sélectives, amélioration de haies existantes…Entre 2016 et fin 2020, près de trente-cinq hectares ont été aménagés pour accueillir de nombreuses espèces protégées, à la Prévalaye et sur Beaulieu. À ce dispositif s'ajoutent aussi les mesures décidées pour la construction de la ligne B comme la géothermie, les panneaux photovoltaïques, ma récupération des eaux de pluie, le chauffage au bois…

100.000 voyageurs sont attendus chaque jour sur cette nouvelle ligne permettant d'éviter plus de 50.000 déplacements automobiles quotidiens dans la métropole.

En février 2023, une "zone à trafic limité" sera expérimentée en centre-ville de Rennes.

Avec la mise en service de la ligne B et le redéploiement du réseau de bus qui l'accompagne, Rennes Métropole vise l'objectif de 25 % de voyageurs en plus dans les transports en commun d'ici 2025 et plus de 110 millions de voyageurs par an à horizon 2025.

Après Rennes, ce nouveau métro automatique doit être mis en service dans les aéroports de Bangkok et de Francfort en 2022 et 2023.