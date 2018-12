VIDEOS - La première rame du tramway est arrivée à Avignon

Avignon, France

La première rame du tramway d'Avignon est arrivée jeudi au centre de maintenance de Saint Chamand. Cette rame blanche de 33 tonnes a traversé la France depuis la Rochelle. Le premier tramway roulera sur la Rocade à partir du 21 décembre. Un deuxième rame de tramway arrivera fin décembre. Dix rames doivent être livrées avant l'été par le constructeur Alstom. Le Grand Avignon assure que les budgets et délais sont respectés. Mise en service prévue à l'été 2019.

Pas de problèmes avec les gilets jaunes pour le convoi de 33 tonnes

Le convoi parti lundi de La Rochelle n'a pas été ralenti par les barrages des gilets jaunes mais à quelques mètres du centre de maintenance de Saint Chamand, il a fallu plier un arbre pour laisser passer la première rame. Frédéric Panoux télécommandait les roues arrières de l'imposante remorque et confiait : "l'arrivée c'est toujours chaud". Il a même fallu pousser à la main la rame de 33 tonnes sur les derniers mètres du centre de maintenance. Une voie ferrée en plan incliné avait été déployée derrière la remorque de transport. Le responsable de la construction du tramway d'Avignon chez Alstom Guillaume Lhéritier précise que cette "première rame de nouvelle génération Alstom mesure 24 m de long répartis en trois modules. La rame est équipées de de bogies motorisés avec moteur à aimant permanent pour réduire la consommation d'énergie (les bogies sont l'ensemble roues et essieux du tramway). Le confort de la rame a été optimisé avec de grandes surfaces vitrées et des sièges en velours pour 146 passagers".

La première rame circulera le 21 décembre sur la rocade

Avant de profiter des sièges en velours, le responsable du projet de tramway à Avignon Eddy Leroux explique que "la rame va rouler à 5 km/h sur la Rocade pour de premiers essais à partir du 21 décembre. Des tests de freinage auront lieu pendant une dizaine de nuit à partir du 7 janvier". Eddy Leroux ajoute que les tests permettent "de juger comment réagit la rame mais aussi les structures, les voies, les plateformes".

A quelques centimètres des rails du tramway, Chokri et son chef d'équipe Saïd ont fait une pause. Les deux techniciens ont posé les rails. Ils vérifient les aiguillages et saluent l'arrivée du premier tramway : "ça fait plaisir. On a pris des photos souvenirs. Quand on voit les rails, on ne voit pas le travail en dessous". Le président du Grand Avignon Jean Marc Roubaud avait lui aussi le sourire devant la première rame car les délais et le budget de 117 millions d'euros ont été tenus : "le président du grand Avignon est content. Pas pour moi mais pour les futurs utilisateurs du tramway".

La mise en service est prévue à l'été 2019. Une deuxième rame de tramway doit arriver la semaine prochaine. Dix rames seront livrées avant l'été à Avignon. Les études la phase 2 du tramway d'Avignon commencent début janvier pour franchir le Pont Daladier et rejoindre l'ile Piot.

Il a fallu pousser à la main la première rame du tramway pour les dernieres mètres dans le centre de maintenance d'Avignon © Radio France - Philippe Paupert

Un arbre a été plié quelques instants avenue de Coubertin pour laisser passer la remorque du premier tramway d'Avignon © Radio France - Philippe Paupert

La rame de 24 mètres est entrée en camion dans le centre de maintenance de Saint Chamand d'Avignon © Radio France - Philippe Paupert

Une voie ferrée en plan inclinée a permis de faire descendre de la remorque la première rame du tramway d'Avignon © Radio France - Philippe Paupert