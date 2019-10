VIDEOS - Le tramway de Nice arrive au port, une rame d'essai fait le trajet depuis Jean Médecin

Pour la première fois, une rame de tramway a effectué vendredi après-midi le trajet entre la station Jean Médecin et le port de Nice. La mise en service du tramway sur ce tronçon de la ligne 2 est prévue pour le 14 décembre.

Le tramway s'est offert vendredi après-midi une arrivée sur le quai Napoléon Ier, récemment inauguré, sur le port de Nice. La rame d'essai a été accueillie par une foule de personnes, des habitants et commerçants du quartier notamment. Un parcours en souterrain, entre les stations Jean Médecin et le port Lympia en passant par Durandy et la station Garibaldi / Le Chateau. La mise en service est prévue pour le 14 décembre à dix heures.

Cette partie de la ligne 2 est le dernier tronçon de la ligne est-ouest. La mise en service du tramway jusqu'au port marquera la fin d'un chantier débuté en 2013.

Entre Jean Médecin et la station du port Lympia, le tramway mettra environ 5 minutes avec des vitesses de pointe de 70 km/h entre chaque station. En Décembre, il y aura entre 18 et 19 rames, 22 circuleront en 2020 sur la ligne 2. Entre le port et l'aéroport le temps de trajet est estimé à 26 minutes. Emmanuel Petiot, directeur du tramway à la métropole Nice Côte d'Azur

A terme, sur la Ligne 2, il devrait y avoir aux heures de pointe, un tramway toutes les 3 minutes 30 environ. A partir de fin décembre le tramway devrait circuler entre 5h et 1h du matin.

