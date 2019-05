VIDÉOS - Les bus Némo transportent leurs premiers voyageurs à Amiens

Plus rapide, moins bruyant, plus confortable ... Beaucoup d'Amiénois sont conquis par le bus Némo.

Amiens, France

Ça y est le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est bel et bien lancé à Amiens ! Les 43 bus Némo 100% électriques circulent désormais dans toute la ville en prenant des passagers, depuis 4H ce samedi matin. Il a fallu pas moins de deux ans de travaux pour intégrer ces nouveaux bus au réseau, ainsi que des changements sur les itinéraires.

C’est parti pour les bus 100% électriques Nemo à #Amiens. Départ presque sans bruit depuis la gare. pic.twitter.com/CCYX45j7MP — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) May 11, 2019

Sur le parcours testé par France Bleu Picardi ce samedi matin, les bus étaient à l'heure à quelques minutes près : à peine en retard devant la Maison de la Culture, en avance d'une minute en revanche à la gare pour la ligne N3. Il faut encore ajuster les temps de parcours, d'autant que pour le moment, les bus restent parfois arrêté un peu plus longtemps, le temps de conseiller les passagers sur les nouveaux itinéraires.

L'intérieur des bus Némo a des airs futuristes, mais ils sont "confortables et agréables" estiment la majorité des Amiénois croisés sur le circuit. © Radio France - Noémie Philippot

Les premiers voyageurs plutôt positifs

Même si certains se sentaient un petit peu perdus, les premiers retours des Amiénois sont plutôt positifs : "C'est agréable, déjà parce que les bus sont beaux, et puis il y a moins de bruit" commente Véronique. Même un samedi, Nathalie remarque le gain de temps sur le trajet : "On va plus vite, avant on était coincé dans les bouchons, mais là c'est impeccable." Lorsqu'ils circulent dans les voies qui lui sont réservées, les bus Némo dépassent rapidement les voitures. À 8 heures, Anthony avait déjà fait plusieurs boucles à bord du bus : "Très silencieux, très agréable, j'ai même testé les ports USB pour recharger le portable, c'est vraiment agréable."

Au terminus de la ligne 3 à Shopping Promenade à #Amiens, le bus #Nemo recharge ses batteries en 4 minutes pic.twitter.com/xzTsIuJpvT — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) May 11, 2019

Ça fait du bien, c'est reposant de ne pas être dans le bruit en permanence. Damien, conducteur de bus chez Amétis depuis quinze ans.

Les conducteurs du réseau Amétis doivent aussi prendre leurs marques. Céline Garnier conduit ces bus depuis treize ans à Amiens. "Cette nuit je n'ai pas très bien dormi, très anxieuse. C'est aussi le nouveau réseau qui est impressionnant, et puis le véhicule. Ce n'est pas du tout pareil, _il faut faire attention aux batteries_, mais il est beaucoup plus souple, beaucoup moins bruyant, pour conduire c'est trop bien !" C'est aussi le quasi silence du bus qui marque le plus son collègue, Damien : "A 3 heures du matin, ça fait du bien, c'est reposant de ne pas être dans le bruit en permanence. Et puis je pense que les riverains vont se sentir mieux aussi, de ne plus avoir de bruit devant chez eux. On l'entend, mais on n'a pas le bruit du véhicule en permanence."

Les bus sont gratuits jusqu'au 16 juin prochain. Une gratuité qui se poursuivra ensuite tous les samedis.