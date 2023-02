VIDEOS : Alstom expérimente son train à hydrogène en Touraine

C'est une première en France. Et elle a eu lieu à Loches (Indre-et-Loire). Le train à hydrogène d'Alstom réalise une série de tests entre Tours et Loches pendant trois jours. Ce mercredi, il a été inauguré devant au moins 250 personnes à la gare de Loches. Un pari pour l'avenir pour le ferroviaire en France.

Des trains à hydrogène avant 2030 dans le Centre-Val de Loire ?

Le train produit lui-même son électricité. "En mélangeant de l'hydrogène qui est stocker sur le toit et de l'oxygène que l'on va prendre dans l'air ambiant, dans une pile à combustible, on va fabriquer de l'électricité qui servira à alimenter le moteur du train et puis de la vapeur d'eau", explique Yannick Legay, directeur technico commercial chez Alstom France.

"Ce train à hydrogène est une des solutions qui permettra de remplacer les trains diesels qui circulent en France", explique Jean-Baptiste Eyméoud, président d'Alstom France. Un millier de trains diesel devraient être remplacés entre 2028 et 2038 selon Alstom. "La durée de vie c'est 40 ans et on ne voit pas les décideurs et investisseurs repartir sur une technologie diesel", ajoute le président d'Alstom France.

La région Centre-Val de Loire espère voir ces trains circuler sur ses lignes aux alentours de 2030. "Ce train doit nous permettre d'évaluer ce que nous allons faire circuler sur ces lignes, beaucoup plus de passagers, du vélo et du colis", explique enthousiaste Philippe Fournier, vice-président de la région chargé des mobilités.

"Il y a un tout un symbole dans ce train car c'est une première en France et c'est ici à Loches. Il y aussi toute cette problématique autour des petites dessertes et ce train va nous permettre d'y répondre", conclut Philippe Fournier.