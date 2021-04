La RN 147 sera en travaux à partir de ce lundi 12 avril et jusqu'au 30 avril entre Mazerolles et Lussac les Châteaux. Deux déviations seront mises en place.

Vienne : des milliers de voitures déviées entre Poitiers et Limoges à cause de travaux sur la RN 147

Si vous prenez la RN 147 entre Poitiers et Moulismes, c'est la route Poitiers-Limoges, il va falloir s'adapter. Des travaux vont nécessiter la fermeture totale de la route dans les deux sens sur 2,2 kilomètres entre Lussac les Châteaux et Mazerolles à partir de ce lundi 12 avril et jusqu'au 30 avril.

Des travaux pour refaire la chaussée. Des milliers de voitures vont être déviées chaque jours. Deux itinéraires bis sont mis en place.

Dans le sens Poitiers - Limoges : les usagers pourront emprunter la RD 749 à Chauvigny et rejoindre la RN 147 après la zone de travaux.

Dans le sens Limoges - Poitiers : il faudra prendre la RD 729 vers Moulismes et rejoindre ensuite la D54 au niveau de Montmorillon et continuer sur la D951 à Chauvigny.

Deux trajets pour éviter que les centaines de camions qui passent chaque jour sur cette route ne se croisent et ainsi réduire les nuisances pour les riverains.

Fermeture totale pour réfection de chaussée Communes de Lussac les Châteaux et Mazerolles - La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest

525.000 euros d'investissement pour ces travaux

Au bout du compte pour faire le trajet Poitiers - Moulismes, il faudra compter 1h15 au lieu de 55 minutes d'habitude. Des travaux pour un montant de 525 000 euros.

Cette opération s’inscrit dans un programme pluriannuel d’investissement sur la RN147 approuvé en 2018 sur 4 années d’un montant global de 10 605 000 euros qui permet de requalifier 42 kilomètres sur la route nationale, dans le cadre de la mobilisation exceptionnelle de crédits pour améliorer le patrimoine du réseau routier national existant.