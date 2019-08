EN IMAGES | Vienne : sur la piste des vacanciers, ils ramassent leurs déchets

Nouveau grand chassé-croisé des vacances ce week-end. Beaucoup de monde attendu sur les routes du Poitou notamment sur la Nationale 10 ! Et comme à chaque fois les bords de routes et les aires de repos vont être rapidement "décorées" de papiers gras et de gobelets.

L'été, ce sont deux fois plus de déchets qui sont retrouvés sur les aires de repos et le long de la Nationale 10. Romain travaille depuis six ans à la Direction des Routes d'Aquitaine et de voir régulièrement des déchets jonchés l'aire de repos de Cercigny, située juste après Vivonne, le désole. Au-delà des simples sacs papier ou plastique, les agents tombent régulièrement sur des déchets bien plus ragoutants.

Romain et Nicolas, deux des 18 agents de la DIRA Vienne © Radio France - Baudouin Calenge

Des bouteilles remplies d'urine

Les routiers parfois trop pressés pour s'arrêter n'hésitent pas à uriner dans des bouteilles plastiques tout en conduisant pour ensuite les jeter. "On trouve même des sachets remplis de caca", explique Romain. "Les gens manquent totalement de civisme", enchaîne son collègue Nicolas qui ne s'explique pas non plus pourquoi des automobilistes laissent sciemment des déchets à coté des poubelles ou même sur les conteneurs.

Exemple de manque de civisme des usagers de l'aire de la nationale 10 © Radio France - Baudouin Calenge

Certains s'amusent même à déposer leur déchets à coté des conteneurs © Radio France - Baudouin Calenge

Deux tonnes et demi de déchets ramassés en juillet

Les années passent, les campagnes de communication se succèdent, mais les comportements ne changent pas. Didier est le responsable de la DIRA pour la Vienne. Il a été agent en 1989 et la situation n'a pas changé en trente ans, selon lui. Toujours autant de déchets à ramasser. Le pire c'est l'été ou la "récolte" est deux fois plus abondante. "Deux tonnes et demi déjà ramassés pour le seul mois de juillet", explique-t-il.