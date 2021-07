Vienne : Une personne heurtée par un train à Rouillé, le trafic SNCF perturbé

Un homme âgé de 69 ans est mort percuté par un TGV sortant de la gare de Rouillé, dans la Vienne, ce lundi vers 17h30, occasionnant des perturbations sur le trafic des trains. Le sexagénaire était à pied, il se serait engagé sur un passage à niveau à la sortie de la gare malgré les barrières baissées.

Il y a eu des retards de 2 heures à 2 heures 30 sur les trains entre La Rochelle et Poitiers, mais aussi Poitiers et Paris. TER et TGV ont été impactés. Trois TER ont été supprimés tout comme un TGV. Le TGV impliqué dans la collision a lui été bloqué en gare avec 400 passagers à bord.

Le trafic a repris vers 20 heures indique la SNCF.