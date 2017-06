Vienne veut accueillir davantage de paquebots fluviaux

40.000 croisiéristes feraient étape chaque année à Vienne. Un marché qui se développe avec des bateaux de plus en plus imposants. ViennAgglo va donc agrandir la halte fluviale d'ici 2020.

Le Rhône ne sert pas qu’à l’acheminement des marchandises. On y voit passer des bateaux de croisière, mais les plus grands ne peuvent pas s’arrêter à Vienne car les quais ne sont pas conçus pour eux. La communauté d’agglomération du pays viennois a donc décidé de réaménager la halte fluviale, afin de permettre l’amarrage de deux bateaux de 135 mètres de long et un de 120 mètres.

Actuellement le quai peut recevoir deux navires de 120 mètres et un de 50 mètres. Les 31 mai et 1er juin, une embarcation de 90 mètres, La Provence, faisait halte à Vienne. Ce bateau de croisière fluviale est affrété par un voyagiste américain basé à Boston. Il voyage d’Arles à Mâcon avec 46 passagers, tous américains. Michel Boillon, le second capitaine précise que c’est d’ailleurs la première fois que cette escale est inscrite au programme de la croisière. « Les visites sont plutôt sympas, actuellement nos touristes sont accueillis dans des familles. Cela permet de leur faire découvrir la culture locale et française ».

Un impact de 500.000 euros sur l'économie locale

Mais ces touristes, qui dorment et dînent sur leur bateau profitent-ils vraiment à l’économie locale ? Oui, selon Marie-Pierre Jaud-Sonnerat, conseillère de ViennAgglo, déléguée au tourisme. Car outre les visites organisées, il y a dans ces croisières de plus en plus de moments libres. Les croisiéristes mangent alors dans les restaurants, ils consomment du vin, et procèdent à des achats. Les retombées économiques sont évaluées à 500.000 euros.

Si l’étape viennoise a plu à ses passagers, le capitaine Michel Boillon a noté quelques points qu’il conviendrait d’améliorer sur la halte fluviale : des planches vermoulues qui ont besoin d’être changées, un local à poubelles fermé, ce qui oblige les bateaux à débarquer leurs déchets ailleurs. Il note cependant avec satisfaction que des ouvriers sont justement en train de changer des planches. Quant au local des poubelles, il espère qu’une solution sera trouvée. Ce sera sans doute compris dans le projet global mis à l'étude pour que Vienne puisse accueillir trois gros bateaux en 2020.