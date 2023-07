Vierzon : la gare désormais accessible aux personnes en situation de handicap

Après Bourges et Châteauroux, il était donc grand temps de réaliser ces aménagements. L'état qui finance ces travaux à près de 50 % (l'autre moitié est payée par le Conseil Régional et par la Sncf) a débloqué 400 millions d'euros au plan national pour rendre les gares accesssibles à tous.

ⓘ Publicité

Les quais de la gare de Vierzon sont tous rehaussés © Radio France - Michel Benoit

Le plus compliqué a été d**'installer les quatre ascenseurs** : il a fallu creuser des fondations jusqu'à sept mètres de profondeur à cause de résurgences d'eau... Les quais ont aussi été rehaussés pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite : " Elles pourront rentrer de plein pied dans la gare, précise Agnès Chapelier, responsable travaux chez sncf réseau. Ensuite prendre l'ascenseur pour descendre dans la passage souterrain, reprendre un ascenseur pour rejoindre le quai et elles pourront accéder au train puisque les deux quais qui n'étaient pas à la bonne hauteur, le sont désormais. Ces investissements permettront également aux voyageurs avec une poussette ou aux personnes avec des grosses valises d'accéder plus facilement aux trains."

Des lignes de guidage ont été installées au sol pour les personnes malvoyantes © Radio France - Michel Benoit

Un parcours a aussi été matérialisé au sol pour les personnes malvoyantes comme Raphaël Gaufilet : " Ce qui est essentiel pour nous, ce sont les lignes de guidage au sol, pour aller jusqu'au guichet puis au quai ; des inscriptions en braille aussi sur les main courantes. Et il faut qu'on puisse quand même avoir du personnel en cas de souci."

Les personnalités ont coupé le ruban © Radio France - Michel Benoit

C'est ce qui a été fait mais il manque encore une chose selon Raphaël : des balises sonores : " C'est vraiment très bien. Elles nous rassurent en nous rappelant qu'on se trouve au bon endroit. Souvent, il y en a une à l'entrée en gare qui souhaite la bienvenue, une autre qui annonce l'accueil billet ou la porte hall quai, etc... On est plus serein grâce à ces balises sonores qu'on déclenche avec notre télécommande."

Des représentants d'associations de personnes handicapées étaient présentes pour l'inauguration des travaux d'accessibilité en gare de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Ces balises, explique la sncf, ne sont pas obligatoires et sont réservées aux gares les plus importantes. Châteauroux pourrait néanmoins en recevoir pour accueillir au mieux les tireurs pour les jeux paralympiques.