À Vierzon la SNCF se met à louer ses véhicules de service

La SNCF de Vierzon, dans le Cher, vous propose de louer le temps d’un week-end l’un de ses véhicules de service pour un minimum de 15 euros par jour, via le système ouicar.

C’est un Kangoo maxi blanc de 5 places avec un coffre agrandi. La semaine ce véhicule sert aux employés de la SNCF de Vierzon pour leurs déplacements sur des chantiers ou dans les gares. Le week-end il est mis à la location du vendredi après-midi au dimanche soir, ainsi que les jours fériés.

Comment ça marche ?

Pas besoin d’acheter un billet de train pour louer une voiture SNCF, la location se fait directement sur ouicar.fr. Les clés sont dans la boîte à gants et pour ouvrir la voiture il faut utiliser son téléphone portable avec l'application ouicar. Le système d’ouverture et de fermeture fonctionne par bluetooth. "C’est pratique, grâce au bluetooth on peut ouvrir le véhicule même s’il est garé en sous-sol ou même si le téléphone du client n’a pas de connection réseau", explique Jean-Philippe Bollet, chef de projet porte-à-porte régional TER Centre-Val-de-Loire.

Combien ça coûte ?

La location est de 15 euros par jour (tarif minimum comprenant 20 kms) et 40 euros le week-end pour 300 kms, soit un tarif trois fois moins cher que celui d’un loueur de voiture traditionnel. "Vu les prix que nous pratiquons, ce n’est pas une opération économique pour nous, c’est vraiment une solution de porte-à-porte pour nos clients, de manière à ce qu’ils descendent du train et qu’ils aient une solution pour aller jusqu’à leur destination finale". Depuis la fin mai, une cinquantaine de réservations ont été effectués sur les cinq véhicules de la région Centre.

Quelle conséquence pour le personnel ?

L’unité "Orléanais-Berry" de la SNCF basée à Vierzon dispose de huit voitures de fonction pour une soixantaine de salariés (hors véhicules techniques). Mais Jean-Philippe Bollet assure que ce système de location ne perturbe pas le travail des personnels. "Les véhicules que nous louons sont des véhicules qui ne servent pas le week-end, et nous pouvons sur des moments particuliers par exemple s’il y a des travaux un week-end ne pas les louer ce week-end là".

Un réseau de 10 voitures d’ici la fin 2017

Dans la région Centre-Val-de-Loire, la SNCF propose cinq voitures à la location sur quatre villes : une à Vierzon, une à Tours, deux à Saint-Pierre des Corps et une à Orléans. D’ici la fin de l’année, le système va être étoffé avec cinq nouveaux véhicules en Région Centre (soit 10 au total), dont bientôt peut-être un à Bourges. Le même dispositif existe déjà en Bretagne, à Bordeaux, Agen, Bayonne, Lyon. Il sera bientôt mis en place à Limoges et Nantes.