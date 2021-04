Vierzon : les comités de lignes interpellent le conseil régional

Distribution de tracts, manifestation pour défendre la gare de Villefranche sur Cher (dans le Loir-et-Cher)... Ces comités de ligne (il y en a 17 dans la région) n'ont pas été réunis durant la mandature de l'actuelle assemblée régionale, alors qu'ils sont pourtant obligatoires. A quelques mois, des prochaines élections, les usagers veulent donc se faire entendre pour être associés aux décisions prises par le conseil régional et la SNCF. A la pointe de ce combat, l'ancienne députée européenne (qui habite à Châtres sur Cher), Sylvie Mayer : " Par exemple, là actuellement il y a un passage à niveau à Theillay qui va être fermé. La circulation sera reportée sur le centre de la commune, y compris les poids-lourds et ce n'est pas acceptable. " Autre exemple avec la suppression de 7 emplois sur la ligne entre Vierzon et Bourges. Cela entraînera selon Sylvie Mayer, un moins bon service et les usagers du trains doivent être vigilants : " Si on crée des rapports de force pour que soient retenues des propositions positives, on peut réussir à faire reculer la Région sur certains points qui nous apparaissent négatifs. Le conseil régional consacre plus de 30 % de son budget aux transports. Nous sommes également contribuables et on a notre mot à dire qur l'utilisation de cet argent. Prenons l'exemple de la gare de Villefranche sur Cher. Nous n'avons pas de garantie sur le maintien du poste de cheminot en gare. Le maire, malgré une pétition de 600 signatures n'a même pas obtenu de réponse du conseil régional à la lettre qu'il lui a envoyée." Ces usagers réclament la relance du dialogue gelé depuis plusieurs années.

Philippe Fournié, vice-président du conseil régional Centre-Val-de-Loire, chargé des transports © Radio France - Michel Benoit

Un discours qu'entend Philippe Fournié. Le vice-président du conseil régional chargé des transports affirme même vouloir élargir le tour de table : " Nous souhaitons organiser ces comités mais de manière intermodale. La mobilité, ce n'est plus seulement le train dans la Région Centre-Val-de-Loire. La moitié des services que nous organisons, c'est la route. Il faut donc qu'on ait une approche multimodale et territoriale et qu'on sorte de comité uniquement d'usagers ferroviaires. " Et pour que chacun ne mène plus son combat dans son coin, les usagers souhaitent la création d'un comité de ligne qui fédérerait les 17 comités existants.