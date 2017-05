Vierzon ne digère pas la suppression de deux trains avec Paris

Ca grogne sur la ligne POLT ! La SNCF a annoncé les nouveaux horaires des trains à partir du mois de juillet et Vierzon va y perdre gros vers Paris. Deux trains aux heures de pointe sont supprimés, un le matin et un le soir. Des usagers font circuler une pétition.

Les deux trains qui disparaissent à Vierzon sont le 7H42 vers Paris (c'est La Souterraine qui le récupère) et le retour à 18H41 en gare d'Austerlitz. Le conseil régional demande à la SNCF de revenir sur ces deux suppressions. Philippe Fournié, adjoint au maire de Vierzon et vice-président du conseil régional, chargé des transports, estime que ces nouveaux horaires sont inappropriés et risquent de détourner certains usagers, de la gare de Vierzon, véritable point névralgique pour la ville. Vierzon n'est qu'à 1H30 de Paris par le train. ce qui constitue un avantage majeur pour elle.

Philippe Fournié, vice-président du conseil régional chargé des transports (deuxième en partant de la gauche), est également élu à Vierzon. © Radio France - Michel Benoit

Globalement, le nombre de trains reste identique dans les gares berrichonnes : une dizaine chaque jour, sauf que la SNCF en ajoute aux heures creuses et en supprime aux heures de pointe. Issoudun perd le 6H41 direct vers Paris. Globalement, ces nouveaux horaires entraineront un allongement des temps de correspondance pour l'ensemble des gares berrichonnes, estime. Bertrand Giraud, président du comité de défense de la gare de St Sébastien.

Les usagers espèrent que ces nouveaux horaires pourront être revus en septembre pour mieux correspondre à leurs besoins. © Radio France - Michel Benoit

Les usagers, eux aussi, veulent se faire entendre et espèrent que ces horaires pourront être modifiés en septembre. Ils espèrent que l'état pèsera sur l'opérateur ferroviaire, mettant en avant deux considérations : le manque de concertation (pourtant obligatoire avant toute décision) et le fait que la ligne POLT est une ligne conventionnée avec l'état. La seule conséquence positive de ces nouveaux horaires est pour la gare d'Argenton sur Creuse qui récupère un arrêt le matin pour être à 8H19 à Paris.