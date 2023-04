Vierzon : SNCF Réseau investit 162 millions d'euros

La gare de Vierzon sera l'une des premières gares à bénéficier de cette technologie. Il faut dire que Vierzon est un nœud ferroviaire avec 110 trains par jour. Ces travaux sont déjà lancés depuis 2021, mais le gros œuvre va vraiment commencer. On va faire un bond considérable dans le temps puisque les aiguillages de Vierzon sont encore commandés mécaniquement, comme on le voit dans les films noir et blanc d'avant guerre : "On est vraiment sur des leviers extrêmement anciens, décrit Agnès Chatellier responsable SNCF Réseau. Certains sont d'origine. Ces leviers entraînent des pénibilités au travail, des dysfonctionnements, et des difficultés de maintenance."

Un poste d'aiguillage aux Forges, à Vierzon, appelé à disparaître © Radio France - Michel Benoit

Tout sera numérisé ; le plan de voies va également être simplifié : " Quarante-cinq aiguilles seront renouvelées sur les voies, quatre-vingt aiguilles seront motorisées, détaille Agnès Chatellier. On a donc des travaux voies, des travaux caténaires, du terrassement, des travaux très lourds pour simplifier le plan de voies afin qu'il corresponde vraiment, de façon pertinente à son utilisation et aux besoins d'aujourd'hui."

Des écrans de contrôles remplaceront les leviers d'aiguillage - Sncf

Un bâtiment de 900 mètres carrés va être construit près de la gare pour remplacer les six postes d'aiguillage existants. Tout sera informatisé pour commander la ligne sur une centaine de kilomètres vers Orléans. Les travaux durent six ans car ils sont contraints et la circulation des trains n'est pas interrompue : " C'est long car les travaux se font sur un petit espace sur le site de la gare de Vierzon qui est un site urbain avec un espace limité " ajoute Agnès Chatellier.

Beaucoup de ces travaux se font de nuit pour éviter de perturber le trafic.