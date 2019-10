Vigilance Jaune et routes coupées : l'état de vos routes suite aux intempéries dans les Alpes Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Une météo capricieuse créant des conditions défavorables de circulation.

Ce dimanche 20 octobre, c'est de nouveau une journée particulièrement pluvieuse qui nous attend sur les Alpes Maritimes. Nous sommes en vigilance jaune. Cette dégradation continue de traverser notre département avec une alternance de petites averses et de pluies plus soutenues pouvant se transformer en orages, principalement en fin de journée. La météo restera instable cette nuit et toute la journée de ce lundi 21 octobre.

Entre 30 et 50 litres d'eau par mètres carrés sont tombés dans le département notamment à cause d'orages violents, ce samedi 19 octobre. Ce matin, beaucoup de routes sont encore dangereuses à cause de la présence de pierres ou de boue. On vous recommande la plus grande prudence si vous prenez la route.

Les prévisions météorologiques de ce dimanche 20 octobre dans les Alpes Maritimes

Coupure ce dimanche 20 octobre de la RD 428 (PIERLAS)

En raison d’un éboulement, la RD 428 (Pierlas) est coupée à la circulation dans les deux sens, 3 km au Sud de Pierlas en direction de la RD 28, depuis 9h40, ce dimanche 20 octobre 2019, pour une durée indéterminée.



Fermetures de la Route de la Madone de Fenestre et de la RD40 Saorge

Après les fortes pluies et les orages qui ont frappés les Alpes-Maritimes, ce mardi 15 octobre, plusieurs routes ont été coupées en raison de plusieurs événements comme des éboulements. Ce dimanche 20 octobre, certaines routes sont toujours fermées à la circulation.

Il s'agit de la RM 94 - dite la Route de la Madone de Fenestre en direction de Saint - Martin - Vésubie, qui reste fermée à la circulation, de jour comme de nuit, depuis l'éboulement qui s'est produit mardi 15 octobre.

Egalement, la RD 40 pour rejoindre Saorge par la route de Cairos reste coupée, en raison de l'effondrement d'un mur de soutènement, dans les deux sens de circulation à 5k800m de l'intersection avec la RD 6204, depuis mardi 15 octobre, pour une durée indéterminée. Il n'y a pas de déviation possible.

Neige et fermeture du Col de la Bonette

Le col de la Bonette (RM2205 – St-Dalmas-le-Selvage) est fermée à la circulation, depuis le vendredi 18 octobre 2019 à 19h00, pour une durée indéterminée, en raison des conditions météorologiques défavorables.

L'accès jusqu'à Bousiéyas reste ouvert.

