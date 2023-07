Vigilance maximale sur les routes d'Île de France avant un grand week-end de chassé-croisé

Une dizaine d'écrans, les images de quarante caméras de surveillance affichées à chaque instant, bienvenue au poste de contrôle centralisé d'Arcueil. Dans cet espace sécurisé des CRS et des agents surveillent 24h sur 24 les routes et autoroutes du quart sud-est de l'Île de France. Une vigilance décuplée pour les week-ends de grands départs, comme ce sera le cas du vendredi 28 juillet à midi jusqu'au dimanche 30 juillet au soir.

Pour assurer la sécurité des automobilistes, les CRS des autoroutes franciliennes et les agentes de la direction des routes d'Île de France (DIRIF) travaillent main dans la main sous un même toit. Les premiers scrutent les caméras et répondent aux appels des bornes d'urgences. Les seconds veillent sur l'infrastructures grâce à des centaines de capteurs couplés, parfois, à de l'intelligence artificielle. "Grâce à cette proximité, la communication passe plus facilement et nous sommes plus réactifs", commente Emmanuelle Leroy, la responsable du site.

300 km de routes

Pour faire face aux grands départs, les effectifs sont renforcés. Par exemple, un troisième CRS sera d'astreinte pendant tout le week-end, contre deux en temps normal. Une petite dizaine de personnes sont ainsi les yeux et les oreilles pour détecter toute anomalie sur 300 kilomètres de routes et d'autoroutes. Dont l'une des plus fréquentées lors des départs en vacances : l'A6, aussi connue comme "l'autoroute du soleil".

Après avoir inspecté le dispositif prévu pour ce premier grand chassé-croisé entre juilletistes et aoutiens, le ministre des transports, Clément Beaune, a salué ce travail de surveillance : "Ces agents sont les ange-gardiens de nos routes, ils nous protègent". Avant d'adresser un appel à la vigilance à destination des automobilistes : "Il faut protéger les personnels sur le terrain, en gilet orange. On dénombre cinq accident mortel cette année. Il faut donc respecter leur travail."

Pour cela, l'un des bons réflexes c'est déjà de bien lire les informations inscrites sur les écrans au-dessus de l'autoroute. Là aussi, une mission réalisée par le poste de contrôle centralisé.

