Vigilance neige et verglas : la situation en Franche-Comté

Première offensive de l'hiver ce mercredi en Franche-Comté : Météo France a placé tous les départements en vigilance à la neige et au verglas : orange pour le Territoire de Belfort , jaune pour le Doubs, la Haute-Saône et le Jura. Soyez très prudents.

Vous pouvez partager vos informations au 03 81 833 111.

Sur les routes, attention au verglas

A cause des pluies verglaçantes, la circulation est très difficile dans certaines rues et sur les axes secondaires, mais ça circule bien ensuite sur les axes principaux. Pas de souci sur A36 et A39.

Des transports scolaires suspendus

Toujours à cause du verglas, en Haute-Saône, les transports scolaires ne sont pas assurés ce mercredi sur les secteurs de Champagney, Plancher-les-Mines, Villersexel, Montbozon, Loulans,Rougemont, Lure.

Dans le Doubs également, plusieurs lignes de transports scolaires ne sont pas assurées ce mercredi matin.

Les transports urbains

Sur le réseau Ginko, dans l'agglomération de Besançon, les transports scolaires Diabolos périurbains ne sont pas assurés ce matin

Autre info du réseau Ginko : les lignes 51 à 53, 55 à 59, 81,83, 86 à 87 fonctionnent mais les arrêts matérialisés par un flocon de neige sur les fiches horaires ne sont pas desservis. Les lignes 54, 61 à 68, 71 à 76, 82, 84, 85 ne circulent pas.