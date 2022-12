Vigilance neige-verglas en Bretagne : les perturbations ce jeudi, cars scolaires en partie annulés

Il n'y a pas de transports scolaires depuis ce mercredi soir 20 heures, et jusqu'à jeudi 13 heures, annonce la préfecture du Finistère à cause de "la neige et des pluies sur un sol froid qui occasionneront du verglas sur certains secteurs".

L'ensemble des transports scolaires du Morbihan est annulé pour "la journée du jeudi 15 décembre" précise de son côté la préfecture du Morbihan.

En revanche les cours sont "dans la mesure du possible, maintenus et un accueil sera dans tous les cas assuré."

En Ille-et-Vilaine et dans les Côtes d'Armor, Breizh Go annonce la "reprise de toutes les circulations scolaires et interurbaines" même si "des perturbations locales peuvent toutefois survenir".

Bus à Quimper

Les lignes Presto (qui permettent de rejoindre les établissements scolaires de Quimper et les pôles importants, notamment le centre-ville), les lignes suburbaines, ne circulent pas jusqu'à midi.

Les lignes urbaines de la villes et les lignes 3, 6, 8 circulent normalement.

Limitation de vitesse pour les poids-lourds

Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes doivent rouler 20 km/h en deçà de la limite maximale autorisée dans le Finistère.

Vigilance jaune

Les quatre départements de la région Bretagne sont placés en vigilance jaune neige et verglas jusqu'à 13 heures.