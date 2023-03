Vigilance orange contre le vent : la SNCF interrompt le trafic dans la Manche

C'est un phénomène météo intense qui se profile dans la Manche. D'après Météo France, les vents devraient atteindre 100 km/heure dans la nuit de jeudi à vendredi en raison du passage de la tempête Mathis. Dans ce contexte, la SNCF a annoncé ce jeudi après-midi, avoir pris la décision d'interrompre la circulation des trains sur deux lignes qui concernent directement les passagers manchois.

Ainsi, il n'y aura pas de trains entre Cherbourg et Lison, ni entre Granville et Lison ce vendredi matin, et ce au moins jusqu'à 11h30. Avant de relancer la circulation normale des trains, des équipes de la SNCF réaliseront des passages de reconnaissance sur les voies concernées afin de s'assurer de l'absence d'obstacles.

La SNCF conseille de reporter son voyage

En cas de présences d’arbres et de branches, les équipes de bûcherons de SNCF Réseau présentes à bord de ces trains de reconnaissance auront pour mission de dégager les voies. La reprise du trafic dépendra des impacts de la tempête sur les voies. Des perturbations, retards et suppressions, sont à anticiper pour la journée de vendredi 31 mars.

Les voyageurs concernés sont invités à reporter leur voyage ou à vérifier les horaires de leurs trains sur le site : TER Normandie - Horaires, info trafic, achat de billets et abonnements (sncf.com)